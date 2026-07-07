广西洪灾｜一家三口靠10cm空隙呼吸被困10小时获救 养蛇场近千蛇出逃伤人｜有片

受台风「美莎克」带来的极端暴雨袭击，广西洪涝及水库决堤灾情持续扩大。广西水文中心已于今日（7日）升级发布最高级别的「洪水红色预警」，目前仍有55条河流超警。重灾区南宁横州市的「六蓝水库」及「云表水库」昨日（6日）漫顶决口。今日上午最新新闻发布会通报，截至7日11时，横州市受灾人数已飙升至逾8.4万人，紧急转移超过5.3万人，不幸罹难人数增至4人，另有8人失联。更雪上加霜的是，云表镇邓圩村一处大型养蛇场在洪水中被彻底冲毁，惊爆有高达800至900只蛇类集体逃逸并涌入村庄，目前已证实有灾民被毒蛇咬伤送院。

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水库溃坝道路变汪洋

据《南方都市报》等内媒报道，昨日上午9时许，位于横州市校椅镇的六蓝水库大坝突然漫顶并出现缺口，随后缺口不断扩大，洪水如猛兽般奔腾而下，将下方的村庄道路瞬间化为汪洋。另一重灾区云表镇的居民黄先生惊魂未定地表示，昨日接到撤离通知后出外移车，没想到回头路已被洪水截断。他透露，自己居住的5层高房屋，前两层已完全被洪水淹没，家人只能退守3楼避险，因断水断电，物资严重不足，但暂没有生命危险。

受困灾民获救

在云表农贸市场，一处民房被急流彻底吞没。屋内一家三口在死神边缘挣扎，水面已逼近天花板，三人仅能依靠顶部不足10厘米的狭小空隙维持呼吸，命悬一线。消防救援人员顶着湍急水流强行破拆，历经整整10个小时的生死营救，终成功将奄奄一息的三人全部救出。

此外，当地一个夏令营的12名师生亦被洪水围困在二楼，一楼已完全没顶。消防员驾驶橡皮艇到场，内外配合接力传递救生衣，成功引导全体师生脱险。同时，救援人员亦在六蓝水库灾区救出两名浸在水中、体力不支的八旬老人。目前，广西已调派168辆消防车、113艘舟艇及600多名消防员在一线全力搜救，随着西江水位持续上涨，抗洪形势依然极其严峻。

数百条蛇逃逸 1村民被咬伤

云表镇邓圩村一处养蛇场被洪水冲毁，据报约800至900条蛇类逃逸，包括有毒的眼镜蛇，一名村民被咬伤送院抢救。

据村民反映，逃逸蛇类包括眼镜蛇、大王蛇及水律蛇，部分被困村民遭蛇咬伤后因交通中断无法及时就医。当地养殖户指，低洼地区养殖场受灾严重，地势较高者暂未受影响。当地村干部表示，周边村民已自发组织民间捕蛇队协助捕捉。

横州市应急管理局回应称，已派员前往一线处置，具体情况尚待官方通报。