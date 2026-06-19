端午节｜龙舟漂移佛山叠滘 「S弯极速甩尾」吸引过亿人朝圣

今日（19日）端午正日，被誉为「水上F1」的广东佛山叠滘龙船漂移大赛再次成为全球焦点。19支本土龙船劲旅在宽度仅5至8米的窄窄河涌内，上演惊心动魄的高速甩尾过弯竞渡。赛事今年更首度冲出国际，宣布将于下周（27日）举办首届国际精英挑战赛。赛事狂热吸引了海内外大批旅客慕名而来，大批外地游客早于数日前已在水乡「蹲守」霸位，村内的传统「龙船饭」宴席更被一抢而空。

与一般在宽阔直道进行的龙舟赛不同，叠滘龙船比赛依托当地九曲十三弯的天然水道，参赛的传统大龙船长达20多米，却要在狭窄的河道上快速通过S弯、L弯、C弯及J弯等不同急弯。队员必须展现神乎其技的「贴壁漂移」和「极速甩尾」技术，稍有差池便会撞上石壆甚至翻船，完美体现「宁可煲烂（撞烂），不可扒慢」的极限竞技精神。

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其中，连续急弯的东胜赛区（S弯）及以锐角直角弯为核心的圣堂赛区（L弯），均被认证为最考技术的「五星级难度」，亦是诞生无数撞船或神级过弯名场面的集中地。

今年赛事更迎来重磅升级，将于6月27日在潭头赛区（C弯）首度增设「国际精英挑战赛」。新西兰奥克兰龙舟协会、澳洲悉尼龙舟联合会及法国龙舟协会等海外强队将正式落水，与佛山本土顶尖队伍同场较量。这些海外组织过去三年已多次派员到当地观摩及学习弯道技术。

这项盛事亦带来惊人的文旅效益，远至哈尔滨、北京、海南的游客早于一个月前已致电预订村内的传统「龙船饭」，目前宴席已被悉数订满。每到夜间训练时段，河堤两岸便挤满围观人群，场面热闹非凡。游客除了观赏刺激的龙船漂移外，还能品尝地道龙船饭、游览百年岭南水乡宗祠，体验这项大步迈向世界舞台的岭南传统文化魅力。

