世界杯2026｜「咩西GOAT」吊饰爆红出货量狂冲6万件 义乌原创玩转美斯谐音

美加墨世界杯正如火如荼进行，球场上的激战点燃全球热情，而场外的周边商品市场同样火爆。今届赛事中最具话题性的周边商品，莫过于一款来自中国义乌的原创吊饰「咩西GOAT」小羊。这款巧妙融合中外趣味「梗」的设计，精准戳中球迷的情绪消费需求，目前全球累计出货量已火速突破6万件，多国采购商正持续追加订单。

巧妙融合美斯与「山羊」 谐音致敬球王

这款爆红的吊饰由义乌体育IP授权商户「聚星动力」自主研发。产品将阿根廷国家队经典的蓝白10号球衣与可爱的小羊造型结合，衣身上更印有美斯（内地称梅西；Lionel Messi）的专属签名。其设计巧思在于，「咩」呼应了小羊的叫声；而「GOAT」在英文中除了是「山羊」，亦是「史上最佳球员」（Greatest Of All Time）的缩写，双关谐音「咩西」，巧妙向球王美斯致敬，深得大批阿根廷球迷的喜爱。

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该商户负责人骆添乐透露，其家族在义乌从事毛绒玩具生意30多年。去年他们顺利拿下了包括阿根廷、葡萄牙、法国、英格兰等8支顶级参赛国家队的大中华区全品类IP官方授权，从打样到批量生产均能一体化运作，产品设计更可「碾压」欧美传统的粗糙款式。

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拿下全球七成周边订单

据义乌体育用品协会估算，本届世界杯周边商品中，「义乌制造」几乎占据了全球约70%的市场份额

。不少商家的订单量较往届增长两至三成，部分暴增达五倍。

骆添乐表示，他们的生产节奏紧跟赛事热度。由于阿根廷队球迷基数庞大，相关产品销量尤其突出。除了「咩西GOAT」，一整面挂满身穿各国球衣的玩偶小熊墙亦十分吸睛。

面对瞬息万变的赛事，义乌商家已发展出一套极具弹性的应变策略，骆添乐透露，团队早已提前为各队设计并大量生产好「小熊裸体」，一旦世界杯冠军尘埃落定，工厂可在最快时间内为小熊「套上冠军外衣」并空运出货，以极速响应市场的疯狂需求。

