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黑龙江六旬汉遇袭咬甩头皮 手踭塞黑熊口脱险

即时中国
更新时间：06:15 2026-06-16 HKT
发布时间：06:15 2026-06-16 HKT

日本熊出没造成多名民众伤亡，中国的黑龙江，也有六旬男村民遭黑熊袭击，头皮遭咬脱，危急下将手肘塞入熊嘴内，成功逃生，但全身多处受伤要缝数十针。

全身缝数十针

红星新闻报道，60多岁的徐大爷，5月8日如往常般在黑龙江伊春市南岔县村附近的山上采野菜，途中突然被一头黑熊扑倒。

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黑熊袭击他的头部，部分头皮遭撕咬缺损，右侧面部皮肤被撕扯外翻，手臂、后背有多处很深的伤口。徐大爷称，为护住头部保命，他将右臂肘部塞进黑熊的嘴里，同时用左手用力抠住熊嘴，大声呼喊，趁著黑熊松口的间隙，拚力挣脱跑开。

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全身多处受伤的徐大爷忍痛逃走，并打电话向邻居及亲人求救。数公里外的村民找到徐大爷时，发现他全身是血，头部受重伤，于是送医急救，一度要入ICU，在全身多处缝合数十针，以及从大腿取皮肤移植到头部。

目前，仍在医院的徐大爷情况稳定，已花费6万余元治疗费，正等待头部缝合手术。

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