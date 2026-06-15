武汉霸气「的哥」︱冲红灯送急病童遇塞车 「孩子给我，我跑得比你快」︱有片

湖北武汉日前有的士司机义勇载危急病童到医院，成为全网红人。司机在接上病危童后，立即报警要求开路，全程打「死火灯」高速直奔医院，在遇上塞车无法前行时，「把孩子给我，你没我跑得快」直接从家属手中，抱走昏迷病童，跑步到医院。

3岁女童突发休克

据「平安武汉」消息，这宗惊险救人事件发生于于6月5日下午5点多，的士司机王涛在汉口民生路附近，刚接上两名乘客时，突然被另外两名女子拦车，指手中抱著的3岁女童，突发晕倒需要急赴医院抢救。

已上车的两名男乘客闻言即主动让出的士，女童、奶奶与姑姑即坐到后座，女童母亲则坐到副驾驶位，3人均急得哭出来，要求王涛尽快到当地的同济医院急症室。



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王涛在稍加安慰二人后，立即边开车边报警，指车上有病危休克女童，要求警方协助保持道路畅通，让他在最短时间开往医院。

当地交警接报后，即在控制室调度将王涛沿路交通灯改为绿灯。但开著「死火灯」的王涛驶出一段时后，因遇上晚上繁忙时间，马路已塞满汽车无法通行。

王涛于是二话不说，把的士弃于路旁，对女童奶奶霸气表示「把孩子给我，你没我跑得快」，然后抱著昏迷女孩直接跑步往医院。

遇堵塞弃车用脚跑

王涛极速狂奔200米后，碰上一名驾「电鸡」骑手，于是向对方求助，「老哥帮帮忙，这孩子病危了，急著去同济急诊」，骑手二话不说，让王涛二人上车，在车群中穿插送到医院。



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由女童发病起计，到抵达急症室，全程不到30分钟。女童经抢救已渡过危险期。

事后，女童家人多次联络及面见王涛，表示要酬谢，均遭王涛拒绝。

网民力赞王涛义行，「这是侠义当先的江湖人」、「绝对的功德无量」、「请保佑这个计程车师傅出入平安，身体健康」、「武汉的士司机都是这样 非常有人情味 点赞」、「眼泪都看出来了，骨子里的善良」、「看完有点激动，好人一生平安」、「的哥热心，前排乘客小哥也是好样的」。