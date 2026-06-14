帅氏药膳鸡︱江苏网红店阻人餐厅内吸烟 劝喻者争执后被「激死」

内地禁烟意识不断增强，但仍有烟民不自律。江苏南通有网红饭店帅氏药膳鸡，店主的男亲戚阻止烟民在餐厅内吸烟，双方爆发争执，之后有心脏搭桥病史的劝阻者，疑被「激死」，引起网络关注。

曾心脏搭桥门口抽烟后猝死

据极目新闻报道，江苏南通某饭店发消息，指饭店老板一名男亲戚，日前劝阻企图吸烟的顾客时，与对方争执后猝死。

6月13日晚，当地社区工作人员向极目新闻证实，事件发生于近日，涉事饭店已暂时停业。



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极目新闻14日据权威渠道获知，事发于6月8日21时53分，郁某某、马某某等5名顾客在涉事饭店就餐时，因想在店内抽烟，在被明确拒绝后，双方发生言语争执。郁某某、马某某与店主亲属帅某某等人发生互相拉扯、推搡，后在场人员将双方劝开。

21时59分，郁某某等五人离开饭店，帅某某与家人当时站在饭店门口。22时01分，帅某某在店门口抽烟，其间突然倒地，经送医抢救无效死亡。医院诊断帅某某是心源性猝死。网上则流传帅某某在劝阻食客吸烟时，遭到殴打，疑与其死亡有关。



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报道指，帅某某为男性，54岁，有心脏病史，曾做过心脏搭桥手术。事发后，当地公安机关及时介入调查处置，郁某某、马某某等5人被带至辖区派出所接受调查。

网民纷纷留言，「（企图吸烟者）那也有间接责任吧」、「烟人害人不浅」、「这烟是非吸不可吗」、「希望国家大力禁烟谢谢」、「墓志铭上写著『对方全责』」、「敬佩坚持原则的普通人」。