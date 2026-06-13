教育基地体罚｜18岁女高考失利被送入营失联 男友追踪拍下学员遭教官骑住狂殴

重庆一名18岁少女今年4月因高考失利，被母亲强行送入偏远的「素质教育基地」后突然失联。其男友凭借车辆共享定位追踪寻人，意外拍下该基地教官将学员压在地上狂殴的骇人画面，揭发机构涉嫌体罚及虐待。当地警方目前已立案调查，惟涉事基地竟辩称「不严格管不好孩子」，引发公众对这类行为矫正机构监管问题的强烈关注。

每日长跑屡遭体罚

据《潇湘晨报》报道，重庆市南川区18岁少女小曼（化名）因高考失利心情低落。今年4月21日，其母亲在未经充分沟通下，将她送入70多公里外的「重庆胤呈素质教育基地」，打算让她待上一年以「解开心结」。

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小曼男友邓枫（化名）发现女友失联后，透过两人共享的车机定位追踪至该基地。他其后联络到多名曾在该处受训的前学员，揭发营内实行极高强度的体能训练，每日需长跑数十圈。前学员更指控「挨打很常见」，无论是内务不达标或被教官看不顺眼，都会招致体罚。

警方确认存在体罚

为查明真相，邓枫于5月10日在基地附近的山上，用手机长镜头拍下惊人一幕：一名身穿蓝衣的男子（后证实为教官）将一名穿迷彩服的学员压制在地，接连挥拳重击其头部，其后更猛踢其背部。邓枫随即报警，南川区公安局于6月2日正式立案调查。

重庆南川区南城派出所回应传媒时承认，经调查确认该基地确实存在体罚情况。惟工作人员声称，教官「轻微殴打」学员是「经过家长同意」的，且被打学员及家长均表示不追究。涉事基地人员回复查询时更直言：「不严格怎么能把这些孩子管理好呢？」

律师指涉「非法拘禁」家长同意无效

事件曝光后引发舆论哗然，网民纷纷抨击「家长同意即合法施暴」的荒谬逻辑。湖南金州律师事务所高级合伙人易旭指出，法律明确禁止教职员工实施体罚，任何形式的殴打均属违法，家长的「同意」绝不能赋予机构体罚的权利。若学员已满18岁，家长无权剥夺其人身自由，强行送入封闭式基地更恐涉嫌「非法拘禁」。

目前，南川区多个部门已介入，正对涉事基地的经营资质及营运情况展开专项清查。

