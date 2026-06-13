世界杯2026｜AI预测变身「章鱼保罗」　千问猜中揭幕战2︰0

AI变身新一代「章鱼保罗」？美加墨世界杯开锣，国产AI千问、豆包、DeepSeek等集体看好西班牙夺冠，金靴则锁定法国前锋麦巴比。其中，千问已成功预测揭幕战墨西哥对南非的2:0比分，更提前料到红牌事件。千问负责人介绍，预测整合了庞大球员数据、赛场海拔及天气等因素，做了最大程度优化；但资深足球解说黄健翔认为，足球的魅力在于不可预测性，AI懂数据但未必懂足球。

德国章鱼「保罗」因连续猜中2010年南非世界杯的多场赛事，被球迷奉为「预言帝」。 新华社

国产模型集体看好西班牙夺冠

北京时间周五凌晨3时，美加墨世界杯正式开锣，本次共有48支球队进行104场赛事。世界杯素来流行赛果猜测，德国章鱼「保罗」因连续猜中2010年南非世界杯的多场赛事，被球迷奉为「预言帝」，爆红全球。如今，各家AI纷纷入场猜球，创新世界杯预测新玩法。

（图片来源：千问）

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阿里巴巴旗下「千问」AI近日正式上线「足球预测助手」，邀请用户预测比分。只要用户在104场比赛中，预测超80场且准确率超过千问，就有机会参与抽取1万元人民币大奖和千问AI眼镜G1等奖品。

赛果预测方面，千问表现相当亮眼。墨西哥迎战南非的揭幕战，千问不仅在赛前成功预测2:0比分，还结合主裁桑帕约执法风格与现场氛围，研判南非粗野动作易招致红牌、陷入减员被动。最终南非第49分钟有人领红，全场共发3张红牌，创下世界杯揭幕战新纪录。次仗韩国对捷克，千问同样猜中韩国2:1取胜。

DeepSeek。

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千问AI预测产品负责人程飞介绍，相关预测依托海量大数据训练，除球队历史、球员实力、受伤情况外，亦纳入比赛地海拔、地貌、气温、湿度、开球时间及各球队长期习惯的比赛环境。以揭幕战为例，除东道主优势外，墨西哥城海拔逾2200米的地理条件，亦是千问判断墨西哥取胜的关键。

《星岛》记者昨日查询内地主流AI，千问、豆包、DeepSeek均认为本届世界杯最大夺冠热门是西班牙，胜率在21%-35%之间，其他四强队伍为法国、英格兰、阿根廷。不过面对AI预测，资深足球解说黄健翔「泼冷水」，他认为足球的魅力在于不可预测性，AI虽懂数据但不一定懂足球。各家AI亦提示，临场换人、偶然失误或突发伤病都可能改写赛果，没有任何AI能100%准确。

字节跳动旗下的AI助手「豆包」。 微博

体育咨询专家张庆指，「AI猜球」活动本质是借世界杯流量的互联网营销，目的在于提升品牌声量、使用者活跃度与数据积累。技术专家王岩认为，各家AI竞争焦点已从参数比拼转向用户心智、使用频次、社交传播与开发者注意力争夺。