全国高考2026︱女考生受访倡「提高性同意年龄」 影片遭全平台下架

全国高考结束，当中一名女考生因为接受访问，触及一个敏感话题而备受全网关注。该名女考生希望女性的「性同意年龄，由14岁提高到18岁」，结果被网民肉搜，相关影片已遭内地网络全平台下架，但未透露原因，事件成为10日热搜前列。

要求性同意年龄提高至18岁

10日，微博热搜中「高考女生视频被下架」一度成为第2位。

涉事女生于8日，在山东某高考试场外，接受记者拍摄采访，被问及试题难不难时，拿著「金榜题名」花束的女生表示还可以，记者跟著询问女生还有什么想说后，女生稍一思索，便对著摄录机表示希望「提高性同意年龄到18岁」。

相关新闻：全国高考2026︱住宿花卉文创餐饮齐受惠 周边消费达¥320亿

女生说完便笑著举起姆指，向记者表示「谢谢」，然后转身与疑是其家长的女士离开。

由于受访女生青春靓丽，笑容可爱，谈及的话题又是「性同意年龄」法律修改，令访问片迅即在网上疯传，更有大量网民「起底」女生。

网民恶意起底女生

事件不断发酵后，全国各地许多网民纷纷站出来，表示「本人来了」，自认是受访女生，以示支持讨论提高性同意年龄，以及呼吁停止肉搜女生，应把讨论焦点放回于保护未成年人。



相关新闻：全国高考2026︱深圳4名考生困䢂近1小时 开考前15分钟惊险赶到

这条引发广泛关注的影片，随即亦遭微博、抖音等各个平台下架，但未说明原因，引起民众进一步讨论，「14岁可以性同意，却不许18岁的来讨论」、「反对的都是想找未成年的」、「吾辈楷模。支持性同意年龄18岁」、「14岁电动车都不能骑，怎么能为性负责呢」、「为什么要对一个高考生有这么大的恶意」、「在这个问题上孩子难道不是最有发言权的吗？」、「女生看见隐患，敢于开口发声」。

也有部份网民质疑女生，「被美国基金洗脑了，故意引起对立」、「开盒他人的人是不是应该被刑事处罚呢？」、「这种言论不要误导了青少年，还是下架吧」。

据中国《刑法》，满14周岁及当事人同意、非特殊身分关系下，发生性行为不构成犯罪。但民间亦一直有声音，认为应提高至18岁，以保护心智未成熟的男女。