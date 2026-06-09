杰士邦︱内地情趣用品消费逼近¥2000亿 人福医药退出安全套市场

内地企业人福医药，月初将其创办的品牌「杰士邦」的股权清仓，彻底退出中国的安全套市场。有内媒报道指，事件背后反映内地避孕市场不断萎缩，五年缩水25%，取而代之是「不求人」的情趣用品市场，2024年的销售额达1942亿元人民币，是安全套的12倍以上。

安全套悖论被打破

据《都市快报》报道，人福医药以10亿人民币悉数出售杰士邦母企乐福思的股份。杰士邦是与杜蕾斯、冈本齐名的全球避孕套及两性用品品牌，由人福医药于2001年创立。

相关新闻：低俗性暗示？｜面包连锁店即弃手套包装似安全套 店家现「罗生门」回应

报道指，人福医药这次抛弃「亲生仔」，是因为内地避孕市场不断萎缩。过去，经济学曾有「安全套悖论」，经济环境越差，安全套销情越好。1929年美国大萧条期间，避孕套年产量从1亿只飙到5亿只；2008年金融危机，中国线下销量涨了三到四成。

不过，这个经济反向的指标，2020年后在中国却失灵，艾媒咨询资料显示，中国避孕套市场规模从2020年的208亿元缩水至2024年的156亿元，五年下跌25%。头部品牌杜蕾斯、冈本、杰士邦线上全平台销量下滑幅度普遍在15%至20%。

新兴避孕法冲击

报道指，安全套在短效避孕药、皮埋避孕等方式兴起后，销情严重受威胁，2023年，全国皮埋（皮下植入避孕棒）使用量达42万支，同比增长46%；口服短效避孕药零售额达9.8亿元，增长24%。替代效应明显。

更关键的是，「一个人的性」的消费市场在内地迅速崛起。报道指，目前中国的「单身狗」达2.97亿，而且当下的单身人士并非剩男剩女，更多是主动选择的结果，他们不结婚、不同居，甚至不约会。

Z世代不追求双人关系

2024年，中国情趣用品销售额达1942亿元，同比增长8%，是避孕套市场的12倍以上；预计2025年突破2081亿元。美团闪购资料显示，成人用品90天复购率高达38%，远超平台21%的均值；年均下单频次从2.1次飙升至5.3次。「吸吮类玩具」和「玻尿酸润滑液」同比分别增长180%和95%，成为增速最快的品类。



相关新闻：伊朗战事中断原料供应 杜蕾斯生产商警告：全球避孕套或加价三成

报道指，在一线城市，一次约会晚餐+电影二人消费随时500元人民币，还未计从认识到亲密的时间成本，——Z世代从初次搭讪到首次亲密平均耗时4到6周。而一款200-300元的情趣玩具可以用几十次，单次成本不足5元，下单到送达最快30分钟。

各项数据下，显示性需求并未消失，但正从双人约会，迅速转向低成本、高私密的单人消费。报道指，这现象并非中国独有，日本2015年就出现了类似趋势，欧美市场同样如此，疫情后情趣用品线上销售额增长超过70%。