重庆山姆打包哥︱男子扮领养再虐杀猫狗 动保民众怒围家门

重庆一名因在山姆疯狂试食又要打包，在当地广为人识的男子「打包哥」，近日被动物保护人士指控，他在网上假扮爱心女性，伪称领养把猫狗骗回家后，便残忍虐杀，疑在外网贩卖虐杀影片牟利。事件激起大量民众前往对方家门示威声讨，事件成为9日早上微博热搜首位。

邻居拍下露台虐狗证据

综合网上消息及报道，被指控虐杀动物的男子李萌，被网民及邻居发现，经常在家中及露台虐待动物，过去有邻居曾就此报警，但因内地没有动物保护法最终不了了之。

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据了解，李萌会在网上以充满爱心的女性做人设，领养小猫小狗，但骗得小动物回家后，却施以种种残酷手段，虐杀动物并将过程拍片，疑放到外网的虐待动物群组出售。有「打包哥」的邻居，便曾拍摄到其在阳台伤害动物的影片。

此外，亦有动保人士，发现「打包哥」弃置家门外，被打至奄奄一息的小狗，经兽医检查，证实小狗遭人锯平牙齿、剪断尾巴及全身多处骨折。

动保女自责受骗送狗图轻生

有女民众误信「打包哥」，将屋苑内一窝流浪狗宝宝转送李萌饲养，事后却发现狗宝宝的流浪狗妈妈，被「打包哥」残忍杀害，至于其他多只未满月的狗宝宝，则被他带回家在露台虐杀。

上述女动保人士，6月7日因自责错信李萌「好心领养」，导致流浪狗全家被灭门，一度情绪激动，走至大厦天台企图轻生，幸被在场其他动保人士劝回。



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「打包哥」扮好心网上骗动物虐杀的消息传开后，在重庆迅即发酵，大批动保人士及不值李萌所为的民众，纷纷自发前往「打包哥」在大石坝附近的屋苑楼下示威，他们高举印有「丧尽天良」、「丧心病狂」等字眼的海报和受害流浪狗的照片，部份人甚至上门指骂李萌。

抛狗尸落楼挑衅示威者

现场更传出消息，「打包哥」面对数以十计动保人士的声讨，寸步不让，报警驱赶示威者外，还曾将疑被其虐死的小狗尸体抛落街挑衅。

事件目前尚未平息，有参与示威的动保人士，继续在网上号召到「打包哥」住处示威，要求政府正视及设立《动保法》。6月9日，重庆公安局江北分局指，正就事件调查。

网民纷纷留言，「既然没有法律能为它们发声，那就让舆论叫他们一家做人」、「舆论对他没用的，惯犯了」、「重庆人民好样的」、「不能放过恶魔」、「虐待动物到底什么时候能立法？？」、「他儿子跟著他，这辈子算是完了」、「不立动物保护法，就是永远落后」。

李萌2024年常在当地的山姆超市恶意试食，以及强行将试食食品打包取走，被职员阻止便滚地撒泼，在重庆颇有恶名，被网民称为「重庆山姆打包哥」。