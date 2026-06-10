重庆山姆打包哥︱男子扮领养再虐杀猫狗被行拘 上百动保民众通宵示威声讨︱有片

重庆一名因在山姆疯狂试食又要打包，在当地广为人识的男子「打包哥」，近日动物保护人士指控他在网上假扮爱心女性领养猫狗，将动物骗回家后残忍虐杀，怀疑在外网贩卖虐杀影片牟利。事件激起数以百计民众前往其家门前通宵示威声讨。



此事成为9日早上微博热搜首位，大批警员9日下午清场，场面一度混乱，网传影片有部份示威者受伤。到了10日，重庆市公安局两江新区分局发通报，表示一名39岁涉案男子李某已被行政拘留。

邻居拍下露台虐狗证据

《重庆日报》报道，9日晚，重庆市两江新区人民政府大石坝街道办事处发通报，指公安机关已对辖区39岁居民李某伤害犬只行为立案调查，并将李某家的3条小狗送动物收容所寄养，呼吁民众如发现相关违法线索及时举报。

综合网上消息及报道，网民及邻居发现「打包哥」李萌，经常在家中及露台虐待动物，过去有邻居曾就此报警，但因内地没有动物保护法最终不了了之。

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据了解，李萌会在网上以充满爱心的女性作为人设，领养小猫小狗，将小动物骗回家后，以种种残酷手段虐杀动物，并将过程拍片，疑似在外网虐待动物群组出售。有「打包哥」邻居曾拍摄到他在阳台伤害动物的影片。

此外，有动保人士发现「打包哥」将打至奄奄一息的小狗弃于家门外，经兽医检查，证实小狗遭人锯平牙齿、剪断尾巴及全身多处骨折。

动保女自责受骗送狗图轻生

有女民众误信「打包哥」，将屋苑内一窝流浪狗宝宝转送李萌饲养，在发现其残杀行为后情绪激动，6月7日因过度自责走到大厦天台企图轻生，幸被其他动保人士劝回。



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「打包哥」在网上骗取动物虐杀的消息传开后，在重庆迅即发酵，大批动保人士及不值李萌所为的民众，纷纷自发前往「打包哥」在大石坝附近的屋苑楼下示威，他们高举印有「丧尽天良」、「丧心病狂」等字眼的海报和受害流浪狗的照片，部份人甚至上门指骂李萌。

抛狗尸落楼挑衅示威者

现场传出「打包哥」对动保人士的声讨寸步不让，不仅报警驱赶示威者，还将疑被其虐死的小狗尸体抛落街挑衅。

事件目前尚未平息，有参与示威的动保人士，继续在网上号召到「打包哥」住处示威，要求政府正视及设立《动保法》。6月9日，重庆公安局江北分局指，正就事件调查。

网民纷纷留言，「既然没有法律能为它们发声，那就让舆论叫他们一家做人」、「舆论对他没用的，惯犯了」、「重庆人民好样的」、「不能放过恶魔」、「虐待动物到底什么时候能立法？？」、「他儿子跟著他，这辈子算是完了」、「不立动物保护法，就是永远落后」。

李萌2024年常在当地的山姆超市恶意试食，以及强行将试食食品打包取走，被职员阻止便滚地撒泼，在重庆颇有恶名，被网民称为「重庆山姆打包哥」。