全国高考2026︱深圳4名考生困䢂近1小时 开考前15分钟惊险赶到

全国高考正在举行，深圳罗湖区8日清晨发生一宗令人捏一把汗的事件。毗邻深圳中学考场的「华盛君荟名庭」住宅小区，一部电梯突然故障，4名正在赶赴考场的考生被困升降机内近1小时。经物业管理、消防及公安多个部门联合救援，4人最终在开考前约15分钟惊险赶抵考场，顺利应考。

清晨接报多方联动救援

据深圳中学考点一名巡考老师透露，事发于8日清晨7时许。当时4名居住在上述小区的考生乘搭升降机下楼，准备前往仅约200米外的考场，未料电梯在半途突然卡住。

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小区物业管理处相关负责人冯先生表示，值班人员于7时49分接到电梯紧急呼叫报警，一分钟后随即联络电梯维保人员赶赴现场。与此同时，被困学生亦拨打紧急求助热线，公安及消防人员迅速到场，联合展开救援。

经多方协力，4名被困学生于早上8时许全部安全获救，事件中无人受伤。脱困后，4人飞奔赶往考场，最终于上午8时45分左右抵达深圳中学考点，距离9时正式开考仅剩15分钟，有惊无险进入试场。

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住户多次反映涉事䢂老化

据了解，涉事升降机已投入使用15年，按照特种设备使用规范，已进入「老旧服役」阶段。有小区业主反映，涉事升降机并非首次出现异常，长期以来曾多次向管理处反映升降机运行不稳定的问题。

冯先生回应称，小区所有升降机均按时完成月度、年度检修及安全评估，物管此前已更换升降机零件以维持基础运行。面对业主提出整体更换升降机的诉求，物管已启动更新规划流程，并向街道相关部门提交申请。

为避免同类事件再次影响考生出行，物业管理处表示，高考期间将安排安保、值班人员及电梯维保人员实行24小时现场值守，对所有电梯进行实时巡查，加大巡查频次，全力保障考生出行安全。

