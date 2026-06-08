全国高考2026︱多地推迟上班保通行 教育部长北京调度全国高考工作

全国1290万高考生昨日迎来人生大考，全国总动员护航。湖北、云南、山东等地调整作息，机关及企事业单位今明上班时间延至上午9时半，减少交通挤塞。教育部部长怀进鹏坐镇北京的指挥平台，确保各地高考平稳进行。考场内「AI监考员」上岗，智能识别异常举动。考场外暖心故事不断：西安有考生走错试场，热心司机仅花15分钟跨越13公里将其及时送达；北京、上海有考生遗失身份证，派出所火速开办临时证件解燃眉之急。

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今年高考全国共设7981个考点，34.8万个考场。全国统一高考科目为语文、数学、外语3门，考试时间为7日、8日，9日、10日进行选考科目考试。首日考试科目是语文和数学。怀进鹏昨日通过国家教育考试指挥平台查看考点、考场以及考生入场情况。他指出，高考既是考生的人生大考，也是对政府治理能力的大考，要抓好考试组织各项工作。



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高考期间，多地宣布调整上班时间。云南普洱、辽宁鞍山等地要求市级机关、企事业单位周一、周二上班时间调整为上午9点半；湖北鄂州更要求中心城区除保障城市运转单位外，其他单位错峰出行，上下班时间分别调整为上午9点半、下午3点。

AI平台限制考题解答功能

每年高考总有考生去错试场。陕西西安有大批电单车爱好者，多年自发协助送考，有考生昨日错到距离13公里的另一考场，结果被电单车友仅用15分钟送回正确试场，顺利开考。官方也派出大量交警保障考生准时抵达考场。湖南长沙一名考生亦走错考场，紧急向执勤交警求助，铁骑警力火速护送其赶至正确考点。



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北京和上海多名考生则遭遇丢失身份证的突发情况。一名上海考生家长谢先生表示，当时孩子突然发现身份证找不到，就赶快联络当地派出所，警官马上帮忙补办新证，「因为时间已经来不及了，民警还用警车送我们，比平常快很多。

严防高考作弊，各地运用智能巡查系统和智能安检门等高科技手段，部分考场更实现无线电讯号全屏蔽。在北京市第二中学考点，现场贴出纪律提示，明确禁止携带智能眼镜；广东广州各试场重点增强安检门对智能眼镜等隐蔽式穿戴设备的识别。

「AI监考员」识别异常举动

AI智能巡查系统也在多地投入使用，一旦AI识别出考生或监考员有异常行为，监控系统会自动截取异常行为前后的录像片段，供审核员进一步确认。

高考期间，豆包、元宝、DeepSeek等多间AI平台的拍题答疑、涉考问题解答等功能亦被限制使用。《星岛》记者尝试使用豆包解答数学题，豆包回应：「为保证高考的公平公正，该功能于考试期间暂时关闭。」