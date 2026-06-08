全国高考2026︱住宿花卉文创餐饮齐受惠 周边消费达¥320亿

全国高考2026周日开考，直至10日，全国1290万考生及其亲友，将带动一波高考消费，从就近考场的酒店、食肆，祝福恭贺用的鲜花，以至应考文具等，只要挂上高考噱头，便会吸引想有个好意头的消费者。有统计指，今年的高考经济规模将达320亿人民币。

旗开得胜、一举夺魁等成热门词

央视日前报道，今年的高考考生有1290万人，较去年少45万人，且是连续两年下跌。考生人数虽有减少，但竞争仍然十分激烈，也催生富中国特色的高考经济。



相关新闻：全国高考2026︱试题核弹级绝密运送 双GPS定位警车全程押护︱有片

泉州网融媒体报道，各地的「高考经济」持续升温，「旗开得胜」、「一举夺魁」、「考神附体」、「金榜题名」等成为热门词，文具文创、服饰及花卉等也纷纷采用，以吸引想有个好意头的消费者。

有商家推出高考文套装、考试专用笔具、防滑垫板等用品，价格约15元至30元不等。部分电商平台亦出现大量中高考文创产品，书签、香囊、胸针、冰箱贴等销量上升。

红、黄、绿成幸运色

服饰方面，中国红继续成为热门色，T恤印上「逢考必胜」、「旗开得胜」等字样，售价在100元以内，颇受家长欢迎，其中一款运动品牌推出的高考T恤，销量已达2万件。旗袍销售亦出现成长，部分店铺近一个月销量增长约3倍。商家表示，红、黄、绿等颜色因寓意「开门红」、「一路绿灯」等而受到青睐。

考生亲友也往往会鲜花，向日葵因「一举夺魁」寓意成为最受欢迎种类，部分花店备货量较平日增加3至4倍。部分花店推出67.8元、98.5元等价位花束套餐，以满足不同消费需求，并搭配「金榜题名」、「旗开得胜」等祝福卡片。商家表示，高考前夕升学主题花束订单明显增加，包含个人与班级团购需求。



相关新闻：全国高考2026︱高考今开锣各地现壮观送行 安徽领头巴车牌「就要录录录」

新浪财经报道，围绕高考形成的相关消费，规模约320亿元，涵盖备考冲刺、志愿填报及住宿等多个环节。其中，冲刺培训市场规模突破320亿元，年增长约18.7%。志愿填报服务市场规模约10.9亿元，部分第三方机构提供收费咨询服务，费用从数千元至上万元不等。

高考期间酒店住宿需求上升，部分试场周边房价出现波动，中国市场监管部门亦发布价格提醒，要求不得哄抬价格。

今年高考，6月7日至8日分别考语文、数学、外语三门，6月9日至10日进行选考科目考试。