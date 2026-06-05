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AI应用工具︱豆包预告增付费版本 活跃用户应声跌600万

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更新时间：10:55 2026-06-05 HKT
发布时间：10:55 2026-06-05 HKT

内地科企字节跳动的人工智能（AI）助手豆包，3日晚宣布计划推出专业版，提供软体开发、金融分析、科学研究等专业服务；最受欢迎的搜寻问答、写作生图等将保持免费。

豆包自上月传出付费消息后，豆包MAU（月活跃使用者数）开始出现规模化增长以来的首次下跌。国内独立第三方AI行业资料榜单平台AI产品榜显示，豆包5月MAU为3.3亿，环比下降1.81%，约607万使用者流失。

豆包预告推出付费版后，活跃用户一个月间流失600万。
豆包预告推出付费版后，活跃用户一个月间流失600万。


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据网易号「 TechWeb 」指，榜单前8名中，千问、DeepSeek、腾讯元宝、Kimi月活均有不同程度增长。业内认为，尽管豆包仍以近1亿的优势领先第二名千问，但使用者规模出现收缩仍是一个值得警惕的讯号。

火山引擎近期披露，截至3月，豆包大模型日均Token使用量突破120万亿，3个月内增长一倍，比2024年5月发布时增长1000倍。Token使用量暴涨意味著推理成本同步扩张，令免费模式的压力已达到临界点。

截至目前，千问、元宝、DeepSeek等尚未传出要收费的消息。有业内人士猜测，元宝、千问很可能会趁著这波收费，抢夺豆包使用者。

 

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