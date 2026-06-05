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中国观察：「黄仁勋行情」横扫台韩 AI教父跨界上综艺

即时中国
更新时间：09:30 2026-06-05 HKT
发布时间：09:30 2026-06-05 HKT

美国晶片巨头辉达（Nvidia）CEO黄仁勋近日现身台北国际电脑展，一言一行牵动全球AI产业链走势。展会期间，他亲自为合作伙伴Marvell及安谋（ARM）站台，其更预言Marvell有望跻身万亿美元市值企业行列。金口一出，Marvell周二股价暴涨32.5%，安谋周一亦大涨15%，足证这位AI教父的市场号召力。

他在台北提及的AI电脑、AI工厂、CPO光互联、伺服器液冷等产业专用词，均带动对应板块资金涌入、个股轮动上扬，热潮席卷美国、台湾、韩国、日本股市。黄仁勋盛赞其出生地台湾是「AI生态系统震央，是一切的起点」。台湾加权指数连日上升累计逾6%，昨日才见回吐。台股今年内已涨近60%。

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离开台北后，黄仁勋昨日马不停蹄转访韩国。韩国是另一个受惠于此轮AI风潮的亚洲市场，韩股今年累计涨幅逾100%。据韩媒报道，黄仁勋将与SK、LG、NAVER等韩国顶级科企高层会面吃烤肉，聚焦高频宽记忆体、AI、机械人等领域合作，巩固辉达在全球AI产业的龙头地位。不过韩股昨日假后复市回吐1.84%。

不同于以往单纯的商务访问，本次黄仁勋韩国之行相当有娱乐性。事实上，他已经不单纯是科技或财经人物，而是网络热搜的名人。此前，他随美国总统特朗普访华期间，品尝北京地道小食，引来中国网民围观。

今日，黄仁勋将首度现身综艺节目，录制韩国顶级脱口秀节目《You Quiz on the Block》，与国民主持人刘在锡对谈。节目组透露，黄仁勋将分享年少打工创业的历程及AI发展趋势，节目料月底播出。有网民急不及待问：哪里可以买刘在锡的概念股？

除此之外，黄仁勋将前往首尔棒球场，担任韩职斗山熊队主场赛事开球嘉宾，还计划与韩国传奇电竞选手「Faker」（李相赫）见面，行程密度更胜K-POP顶流。

纪晓华 

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