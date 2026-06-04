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36岁广西男自驾闯青海无人区 失踪9个月家属再组队寻人

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更新时间：17:45 2026-06-04 HKT
发布时间：17:45 2026-06-04 HKT

广西36岁电商钟源达去年在西藏自驾游到青海，途中失联，两个月后被发现所驾汽车丢在路边人却失踪，钟源达意讯全无至今已9个月，其家人并未放弃，近日再与救援队到青海继续寻找。

救援队已展4轮搜索行动

据红星新闻报道，钟源达的兄长本周二表示，他和父亲5月22日从广西出发，于23日晚抵达青海格尔木，希望能够寻找到弟弟的新线索。

记者了解到，钟先生等人抵达后，当地曾参与搜救钟源达的云南蓝天救援国际合作中心青海分中心也再次参与寻人。

据该中心相关工作人员张先生介绍，自家属本次抵达青海后，救援队已配合开展4轮搜寻行动，累计投入30余人次，以发现车辆的拖拉海沟为中心，对周边废弃矿区、矿洞等区域进行排查，但暂未发现有效线索。

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张先生指，目前并无新线索，计划在当地张贴寻人启事、发动周边群众协助寻找等方式获取新的资讯。

事主失踪后汽车曾异常启动

据此前报道，2025年8月27日上午10时许，36岁的钟源达驾驶白色大众轿车由青海格尔木市锦悦酒店离开后失联。经家属发布寻人资讯并联合警方、救援力量持续搜寻，同年11月1日，其驾驶的车辆在格尔木市拖拉海沟一处废弃玉石矿区内被发现。

据参与搜救的救援人员之前表示，钟的行车记录仪显示，车辆于2025年8月27日停放在弃车地点，随后曾在同年9月20日异常启动，并拍摄到一名陌生人用被单遮挡车辆前挡风玻璃的画面。此外，钟源达的手机讯号曾两次短暂出现在距离弃车点十余公里的区域。

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