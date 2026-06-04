「怀石」新品种︱跨属杂交成功 全球首诞龙眼味荔枝

荔枝、龙眼同为岭南代表性水果。广东省农业科学院成功将荔枝、龙眼杂交，栽培出全球首棵龙眼味荔枝树，食荔枝但有龙眼味的新品种「怀石」，预料5、6年后可推出市场。

拥「怀枝」荔枝「石硖」龙眼血统

据《广州日报》报道，广东省农业科学院果树研究所研究人员史发超，6月2日在广州天河区的国家荔枝种质资源圃内介绍，指荔枝与龙眼同属无患子科，但不同属，天然生殖不亲和。



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2015年，广东省农业科学院老专家欧良喜等人以晚熟荔枝「怀枝」作母本、「石硖」龙眼作父本，尝试跨属杂交。

团队将荔枝花粉灭活后与龙眼花粉混合授粉，让荔枝雌蕊误以为是自身花粉，使龙眼花粉「趁机而入」，获得杂交种子。史发超说：「这棵树是那批杂交后代中率先结果的。」

今年5月中旬，这棵荔枝树的果实成熟，其果肉爽、脆、甜，兼具浓郁香气。团队将这一新品种暂命名为「怀石」。目前，「怀石」正处于品种比较试验阶段，预计五六年后推向市场。