北京品学兼优女大生拍拖 遭家属骗入「戒网瘾」学校疑受虐

北京一名女大学生因交往的男友不被家人认可，竟遭家人欺骗送至河南三门峡一间名为「励萱教育」的「戒网瘾」学校，其间她遭遇被拖行、踢踹，洗澡需特批，不允许独自上厕所等。事件引发广泛关注，多名网民表示亦曾在励萱教育挨打及体罚。三门峡市教育部门表示，励萱教育办学资格未获审批，公安等各部门已介入调查。

据《南方人物周刊》报道，素伶是北京一所师范学校的音乐学大三学生，每月教琴收入有约7000元人民币。

素伶父亲是公务员，母亲是教师。由于素伶结识了男友虚空，二人的恋爱关系不被素伶父母认可，素伶于3月15日，被家人联同励萱教育人员骗到该所戒网瘾机构，遭受体罚，度过了11天才获男友救出。

素伶获救后与男友一起生活。南方人物周刊

素伶被家人及励萱教育人员骗上车。南方人物周刊



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事件引发关注后，多名曾被在励萱教育接受「改造」的人纷纷发声，揭露在「戒网瘾」机构内的暗黑日子。「我是史无前例待了一个月，11个人和班长一起撬窗跑出来的」，「去过14天，挨了一顿打，被杨哥打的」，内地《潇湘晨报》引述网民表示。2024年被家长送到励萱教育的晓燕亦称，在励萱的日子充满了体罚，她曾在大年初一被要求做平板支撑两个小时。学校还要求学员踮起脚尖半蹲，脚下放着学员和家长合照，若不慎落脚踩中照片，便会被追加体罚。

天眼查显示，三门峡励萱教育信息咨询有限公司成立于2022年。励萱教育官网显示，其是一间专业从事青少年心理咨询、行为矫正引导以及培养孩子感恩的专业机构。招收10至19岁有网瘾、早恋、叛逆、厌学逃课、自卑自闭、奢侈消费、暴力倾向、心理人格异常等「叛逆孩子」。



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近年内地多间「戒网瘾」学校爆出体罚、虐待甚至学生死亡事件，引发强烈争议。教育界人士也质疑，部分被送入学校的孩子没有「网络成瘾」，实际上涉及亲子冲突、学习适应或心理健康问题。