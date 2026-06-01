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《给阿嬷的情书》︱取景地陶芳酒楼 私收拍照费遭调查

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更新时间：09:05 2026-06-01 HKT
发布时间：09:05 2026-06-01 HKT

热映电影《给阿嬷的情书》带火潮汕等取景地，其中汕头金平区万安街3号的陶芳酒楼旧址，被多名游客曝光有人私自违规收取拍照费，引发热议。汕头有关部门表明，陶芳酒楼属于公有资产，将介入调查，严肃追责有关人士。

中年女子拦路收费

上游新闻报道，近期不少慕名打卡的游客反映，有中年女子在陶芳酒楼旧址，二楼拦路收费，要求游客每人缴纳10元人民币的拍照费，该人员无法出示任何收费凭证，也不提供消费票据。有游客被逼缴费打卡，也有游客因强行收费败兴而归。

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陶芳酒楼属公有资产

据悉，始建于上世纪20年代的陶芳酒楼是汕头开埠典型的中西合璧侨商历史建筑，2016年被列入汕头市第一批历史建筑，房产归当地房管所所有，属于公有资产，并非私人产业。

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针对乱象，汕头永和社区联合派出所等多部门开展巡查。社区负责人表示，私人在公有历史建筑内违规收费的行为，严重损害汕头文旅形象，与城市文旅发展理念相悖。有关部门已根据游客付款线索跟进调查，将依法严肃追责。

 
 
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