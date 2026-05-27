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辽宁越野跑遇暴雨中止 男子变泥鸭「野人Look」爆红︱有片

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更新时间：07:00 2026-05-27 HKT
发布时间：07:00 2026-05-27 HKT

辽宁日前有越野赛事因大暴雨，在选手冒雨跑通宵，完成一半赛程时突然中止，其中有一披头散发男跑手，满身泥泞仰天轻叹的影片，在网上疯传，被民众戏称他为「野人哥」，意外在网络爆红，成为这场夭折的赛事焦点。

开赛3.5小时即熔断

辽宁本溪于23日零时，举行「凯乐石‧巴图鲁越野‧关门山壹佰越野赛」，跑手要在森林中通宵奔跑100公里。赛事在开跑2小时后，开始下起大暴雨，主办单位最终基于安全因素，在当日的03:30宣布中止赛事。

网络在24日开始，流出多段涉及赛事的影片，当中有一名长发男子的影片迅速成为焦点。影片中男子，拿著越野手杖、长发凌乱、穿短裤的他全身湿透及沾满泥巴，状甚狼狈的模样，被网民形象地称他为「野人哥」，在网上爆红。

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网民纷纷留言，「下山见到主办方的人就打」、「看到他赛前的图，笑疯了」、「我会疯掉 这主办方都是我猎杀名单了」、「真的好危险 很容易失温死的」、「像山里原住民穿了捡来的衣服」、「哈哈哈！这哥们最适合说那经典句，我最讨厌事后道歉，杀」、「这精神状态！得亏有姐妹儿给她证明是去比赛的」、「真正把户外人乐观心态具象化了」。

对于有传部份跑手，不满比赛有熔断机制，甚至未能即时收到赛事中止讯息。「野人哥」朱勇25日向《潇湘晨报》否认，指「选手不知道比赛熔断」说法不正确。

朱勇指，参赛者都知道赛事有熔断机制，当晚他收到中止赛事通知时，「我还没来得及（转）发，就直接大家都知道了。」

得知熔断后，朱勇便停止了比赛状态，也不再追求成绩和补给，只是单纯完成了到CP4（第四个补给点）的那段路。

曾参加7次百公里越野赛

他回忆道，比赛是在凌晨3:30通过收到官方熔断通知的。「我看表，离CP4还有8公里，退回去（第三个补给点）的话应该是3公里不到。但是退回去也是很陡的，因为我们是很陡的坡爬上去的。」

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他坦言，在那种环境下，选手几乎没有选择：「所以说也没有什么选择，都要跑。」朱勇称当时与他同行的还有其他选手，并非网路上所说的「被路人捡到」。

来自上海朱勇，这是他第七次参加百公里等级的比赛。

对于一系列的「野人哥」影片热传，他表示，在比赛中摔倒是很正常的，「我戴著头巾的。但是下了一晚上的雨，手上也全是泥，头巾很滑，戴不上去了，只能拿下来。」

 

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