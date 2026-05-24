神舟二十三号蓄势待发 晚上7时30分举行航天员出征仪式

空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部，周六（23日）公布神舟二十三号将在周日（24日）23时08分发射升空。飞行乘组由朱杨柱、张志远、黎家盈组成，朱杨柱担任指令长。当中香港女载荷专家，曾为警队出身的警司黎家盈入选，成为香港首名升空的太空人。



目前酒泉卫星发射中心发射场区各项准备工作有序推进，已进入临射倒数阶段。此外，今晚7时30分，酒泉卫星发射中心会举行航天员出征仪式，《星岛头条网》均会全程直播出征仪式和发射过程，让读者能一同见证历史时刻。

据央视新闻报道，船箭组合体已于昨日（23日）下午约5时完成全部推进剂加注工作，现处于蓄势待发状态。目前塔架上工作人员不多，主要承担应急值班任务，随时应对突发情况。塔架上持续进行的四项核心监测工作包括：推进剂泄漏浓度、推进剂温度、贮箱内部压力及箭体垂直度。整套监测流程需要火箭系统与发射场各岗位紧密协作，相关工作将持续至今晚点火前。

全体人员下午3时就位

报道指，今日下午，工作人员会将部分具时效性的上行载荷装载进神舟二十三号飞船，其后由飞船工程师进入舱内检查及确认舱内状态，随后为飞船加电并进行发射状态设置。预计今日下午3时左右，各系统工作人员将全部到岗，正式进入发射流程。

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黎家盈：深感使命光荣

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对于成为中国载人航天任务中首名升空的香港太空人，黎家盈周六被问到心情如何时表示，作为一名普通的香港人，可以加入航天员队伍，参与本次任务，这份机遇弥足珍贵，是她从前不敢奢望的事情，内心充满感恩与荣幸，也深感使命光荣，责任重大。

航天员乘组展100余项科学与应用项目

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载人航天工程新闻发言人张静波周六表示，神舟二十三号航天员乘组在轨期间，将新开展100余项科学与应用项目，主要针对空间生命科学、空间材料科学、微重力流体物理、航天医学、航天新技术等领域前沿科学与技术问题进行深入研究和验证。