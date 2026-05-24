神舟二十三号︱周日晚23时08分发射 香港首名太空人黎家盈升空

空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部，周六（23日）公布神舟二十三号将在周日（24日）23时08分发射升空。

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飞行乘组由朱杨柱、张志远、黎家盈组成，朱杨柱担任指令长。当中香港女载荷专家，曾为警队出身的警司黎家盈入选，成为香港首名升空的太空人。《星岛头条网》将会全程直播发射过程，让读者能一同见证历史时刻。

黎家盈：深感使命光荣

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对于成为中国载人航天任务中首名升空的香港太空人，黎家盈周六被问到心情如何时表示，作为一名普通的香港人，可以加入航天员队伍，参与本次任务，这份机遇弥足珍贵，是她从前不敢奢望的事情，内心充满感恩与荣幸，也深感使命光荣，责任重大。

航天员乘组展100余项科学与应用项目

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载人航天工程新闻发言人张静波周六表示，神舟二十三号航天员乘组在轨期间，将新开展100余项科学与应用项目，主要针对空间生命科学、空间材料科学、微重力流体物理、航天医学、航天新技术等领域前沿科学与技术问题进行深入研究和验证。