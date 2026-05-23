神舟二十三号︱香港黎家盈驻留空间站半年 一文睇清载荷专家任务

香港首名太空人、女载荷专家黎家盈，按计划将在24日晚23时08分，乘坐神舟二十三号载人飞船升空，执行为期半年的任务。作为载荷专家，黎家盈将在太空站进行连串科学实验。



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载荷专家是航天员（太空人）的其中一类型，航天驾驶员负责操控飞船，飞行工程师则负责维护飞船设备，至于载荷专家，则是在空间站这个太空实验室，进行各类科学实验，包括管理实验设备、维护仪器、采集和分析实验数据等。

黎家盈升空后的半年，最重要工作是操作及维护天舟十号货运飞船不久前送上空间站的科学实验设备，包括在轨操作、管控数据等。



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作为香港首名太空人，黎家盈会主导香港自主研发的科研项目，负责用香港科技大学牵头研制的轻小型高分辨率温室气体探测载荷做实验，该设备会在太空精准探测全球中低纬度的二氧化碳、甲烷重点排放源。

此外，黎家盈也会在空间站担当「太空教师」，为地球的学生做科普教育。