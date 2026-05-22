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上海地铁︱乘客往厕所要先「刷脸」 惹侵私隐泄个资争议

即时中国
更新时间：11:15 2026-05-22 HKT
发布时间：11:15 2026-05-22 HKT

上海有女乘客反映，地铁站要求乘客到站外的洗手间时，进出站需要刷脸（人面辨识），认为有私隐、个人资料外泄的风险，批评措施不合理。站方解释，因车站人流量大，职员有时不在服务点，人脸识别可提升效率，让乘客自助通行。

站方：刷脸自助出入提升效率

据上海「民生一网通」消息，有女乘客张女士反映，日前她搭乘地铁13号线，于隆德路站转乘11号线期间，因车站厕所位于站外，准备出站使用厕所时，却被要求进行人脸识别登记。工作人员告知，返回车站后还需再刷一次脸，系统才会自动抵销进出站纪录。


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张女士批评，「厕所还得刷脸才能出站，我觉得有很大的隐忧，人脸识别不应该用在这种地方。」

她指出，其他车站提供临时通行卡或由站务人员协助放行，隆德路站做法显得过于繁琐，「这又不是银行或金融机构，没有必要把人脸辨识当成唯一方式。」

事件曝光后，也有部分乘客抱持不同看法。有民众认为，人脸识别有助提升便利性，「现在很多资讯都是公开的，要慢慢接受新科技。」不过，也有人担心个资安全问题，认为网路安全风险日益增加，不希望过度依赖生物辨识技术。

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车站工作人员解释，车站每日平均乘客10万人次，临时出站如厕的乘客，若每次都需由站务人员协助处理，容易影响通行效率，所以引入人脸识别，让乘各自助完成出入程序，提升效率。

 

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