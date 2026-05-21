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普京访华｜学者指中俄「背靠背」 应对美国不确定性

即时中国
更新时间：10:23 2026-05-21 HKT
发布时间：10:22 2026-05-21 HKT

中国人民大学国际关系学院教授王义桅向《星岛》分析，今年既是中美关系发展关键之年，亦是中国大国外交布局重要之年，中俄「背靠背」形成战略依托，核心是共同应对主要来自美国的不确定性，而能源合作相信是中俄务实合作的核心重点。

王义桅认为，全球格局之中，中美俄是当今世界最具战略独立性的三大国家，包括俄乌局势、伊朗问题等各类国际热点难题的化解，以及未来世界发展走向，都离不开「三国协同」。中国始终致力于推动中美构建战略性稳定关系，但受制于美国国内复杂局势与政策反复，双边关系推进充满阻碍。在此背景下，中国需与俄罗斯互为支撑，稳固外部发展大局。

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他表示，中俄新时代全面战略协作伙伴关系坚守不结盟、不对抗、不针对第三方的原则，深化务实合作的核心，是共同应对当下国际局势的诸多不确定性，其中主要源自美国及相关政策变动。

美国《纽约时报》亦引述国际事务专家安德烈．科尔图诺夫指出，对中国而言，「俄罗斯仍然是一个可以预期的伙伴，而美国则不是。」普京一直定期访问中国，而特朗普上一次访华还是2017年。

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「西伯利亚力量2号」项目犹豫不决

报道称，特朗普在中东掀起的动荡扰乱了中国的能源供应，俄罗斯趁机强调自己为可靠的替代来源。多年来，俄罗斯一直试图推动「西伯利亚力量2号」项目，该项目计划通过蒙古，连接俄罗斯西伯利亚气田与中国西北，但北京一直犹豫不决。莫斯科高等经济学院综合欧洲与国际研究中心主任瓦西里．卡申称，该项目达成协议的可能性持续上升。

王义桅认为，中俄能源合作一方面能拓宽中国能源进口渠道，缓解霍尔木兹海峡航运波动带来的能源供给隐患，保障能源安全；另一方面也能助力俄罗斯经济纾困。同时，两国持续推进贸易结算多元化，或大力推行人民币跨境结算，依托数码金融体系，创新大宗商品结算模式，逐步降低对美元及SWIFT国际支付体系的依赖。

驻京记者 杨浚源

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