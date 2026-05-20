东北虎？︱黑龙江村庄现神秘「大猫脚印」 当地林草局：非必要不外出

黑龙江省尚志市帽儿山镇近日出现大型动物脚印，有人担心是老大型猫科动物留下，即时引发关注。当地镇政府表不，目前未能确认是否属老虎脚印，提醒村民暂时不要上山。

周三（19日），有网民在社交平台发布影片指，黑龙江尚志市帽儿山镇村民发现一串大型猫科动物脚印，印迹较大。不少当地村民和网民猜测，脚印疑似属东北虎。

未亲眼见老虎

红星新闻报道，该村一名王姓村民表示，当地已提醒大家在生产生活中注意安全。另一名康姓村民也证实，是村民工作时意外发现大脚印，目前没有人亲眼看到老虎，村里已提醒大家暂时不要上山。



尚志市帽儿山镇政府人员证实确实发现大型猫科动物脚印，但尚不确定是否为老虎。该工作人员又指，目前尚未确定动物种类，当地已发布出行提示，提醒村民注意安全，避免进入相关区域。



5月19日，尚志市林草局发布工作提示：某乡镇辖区已发现东北虎活动痕迹，存在人虎冲突风险。立即启动应急响应，要求暂停风险区野外作业。引导群众非必要不外出，确需外出尽量结伴，避开早晨和黄昏时段。