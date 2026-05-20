Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东北虎？︱黑龙江村庄现神秘「大猫脚印」 当地林草局：非必要不外出

即时中国
更新时间：20:37 2026-05-20 HKT
发布时间：20:37 2026-05-20 HKT

黑龙江省尚志市帽儿山镇近日出现大型动物脚印，有人担心是老大型猫科动物留下，即时引发关注。当地镇政府表不，目前未能确认是否属老虎脚印，提醒村民暂时不要上山。

周三（19日），有网民在社交平台发布影片指，黑龙江尚志市帽儿山镇村民发现一串大型猫科动物脚印，印迹较大。不少当地村民和网民猜测，脚印疑似属东北虎。

未亲眼见老虎

红星新闻报道，该村一名王姓村民表示，当地已提醒大家在生产生活中注意安全。另一名康姓村民也证实，是村民工作时意外发现大脚印，目前没有人亲眼看到老虎，村里已提醒大家暂时不要上山。

尚志市帽儿山镇政府人员证实确实发现大型猫科动物脚印，但尚不确定是否为老虎。该工作人员又指，目前尚未确定动物种类，当地已发布出行提示，提醒村民注意安全，避免进入相关区域。

5月19日，尚志市林草局发布工作提示：某乡镇辖区已发现东北虎活动痕迹，存在人虎冲突风险。立即启动应急响应，要求暂停风险区野外作业。引导群众非必要不外出，确需外出尽量结伴，避开早晨和黄昏时段。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
佳宝超市再减价！全场货品无门槛一律8折 全线分店一连4日有得减
生活百科
9小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
7小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
6小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
2026-05-19 19:47 HKT
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
5小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
5小时前
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
01:08
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
2026-05-19 19:03 HKT
《九龙城寨之终章》尖东封街开拍 刘俊谦「信一」升呢担大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨独家
01:45
《九龙城寨之终章》尖东封街开拍 刘俊谦「信一」升呢担大旗 Tyson Yoshi加盟角色曝光丨独家
影视圈
8小时前
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
2026-05-19 17:45 HKT
帮父母「供楼冇名」系亲情绑架？FG被逼做楼奴掀热议 过来人痛揭下场：最后一毫子都冇｜Juicy叮
帮父母「供楼冇名」系亲情绑架？过来人痛揭下场：最后一毫子都冇 FG被逼做楼奴掀热议｜Juicy叮
时事热话
4小时前