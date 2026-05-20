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不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片

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更新时间：12:18 2026-05-20 HKT
发布时间：12:18 2026-05-20 HKT

内地近日有热传影片，显示有男子疑途中不适，顺势坐于路边一张摇摇椅休息，却再也不能起来，直接猝死于椅上。事件成为微博热搜，引起无数网民留言讨论生命的无常。

死后数小时始被发现

影片显示，一名外表看来年纪不大的男子，在16日下午近2时，撑著雨伞，背向闭路电视镜头在地点不详的民居后巷路过。

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途中，男子疑身体不适，看到路旁有一张摇摇椅，便顺势坐到椅上，雨伞则盖著上半身休息。不过，男子最终未有起来。

数小时后，被其他民众发现异常，证实男子已猝死在椅上。

有自称知情者指，死者遗体已经火化，但未透露具体死因。

影片在网上广泛传播，大量网民留言讨论生命，令事件一度成为微博热搜第五位。

网民指，「这种安静地死太好了」、「也算是有福的，省心了。就是惋惜」、「看著真的好年轻」、「比起医院里面那种全身插满管子的活简直是幸福极了」、「猝死也成大福了吗」、「上辈子做了好事换这辈子英年早逝？」。

也有网民指，影片没有具体资料，「死者」身份又未明，担心会是误会，甚至是摆拍。

 

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