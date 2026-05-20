柳州5.2级地震｜清晨再有3.6级极浅层地震 蛋糕店借灾推销挨轰

广西柳州柳南区周一（18日），两次发生5.2级极浅层地震，震级逼近该区近300年来的历史极值，造成2人死亡及多栋房屋倒塌。周三（20日）早上8时13分，柳南区再发生3.6级余震，震源深度同样是8公里。

市监局立案调查

震央位于柳南区洛满镇，距离柳南区城区14公里，柳州市城区18公里。地震灾害情况正在进一步了解当中。有网民指，在南宁也有震感，坐在沙发上感觉到左右摇晃。

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此外，桂林「周苿ZHOUMO甜品蛋糕店（毅峰路店）」，在地震发生后，于19日发布的推销文案中，有「比520更早到来的，是柳州5.2级地震的震动」字句，被指是消费灾民，引起网民强烈不满，斥该店利用地震灾难推销。

网民留言指，「一点『人』的良心都没有」、「没事，已严肃助力520个差评」、「还是停业整顿来的实在」、「这种店不倒闭，大家都有责任」、「人血馒头好吃吧」。

桂林市七星区市场监督管理局20日指，已关注到事件，已查实舆论反映的涉事蛋糕店存在借柳州地震灾情进行商业行销的行为。目前，已对涉事主体立案调查，依法规进行处理。

涉事蛋糕店则发声明，就该店用柳州地震行销道歉，表示已在第一时间删除了相关内容，并真诚接受所有批评。