全国多地暴雨｜贵州山泥倾泻吞噬3民居 七旬翁疑遭活埋｜有片

贵州省都匀市自周一（18日）早上至今日（19日）清晨遭遇特大暴雨侵袭。其中绿茵湖街道斗篷山一带的降雨量高达310.4毫米，极端天气引发严重山泥倾泻，造成斗篷山村内3栋房屋被完全掩埋、1栋严重倾斜，目前一名70岁老翁怀疑被困泥石之下。

道路中断 村支书跑步回村救援

据内地媒体《新京报》报道，绿茵湖街道办事处指出，受暴雨及山泥倾泻影响，通往斗篷山村的道路出现多处塌方，导致救援车辆无法通行，该村驻村第一书记需徒步奔跑入村了解灾情。

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当局目前已紧急派遣工作人员携带卫星电话，徒步赶赴现场展开救援。惟灾区位处深山且通讯网络恶劣，信号持续不佳，具体的救援进展及实际伤亡情况，仍有待当局进一步核实。

据央视新闻和新华社消息，5月17日8时至18日8时，中东部地区出现大范围强降雨，全国628个气象站出现大暴雨，40个气象站出现特大暴雨，81个国家级气象站降水量突破月极值，2个国家级气象站降水量突破历史极值。