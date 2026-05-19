柳州5.2级地震｜塌楼前生死5分钟 三兄弟斧劈铁门全家11口惊险逃出

广西柳州市柳南区周一（18日）凌晨发生5.2级地震，太阳村镇部分房屋受损及倒塌。其中一户居住于四层高民房的11口之家，在房屋倒塌前一刻惊险破门自救，全家成功逃出生天。

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据内地媒体报道，亲历者廖庆涌忆述，地震发生时除二哥外，全家均已熟睡。众人被惊醒后赶至地下一层逃生，却发现地面已下陷十多厘米，导致向外开的大铁门被卡死无法推开。危急关头下，廖庆涌与两名兄长寻获一把斧头轮流劈砍铁门，历时约5分钟终劈出一道裂痕，三兄弟随即徒手将铁皮掰开成一个大缺口，让全家11口接连爬出。

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众人刚逃离险境，整栋房屋随即倾倒，而三兄弟的双手均在破门期间受伤。报道指出，附近亦有邻居打破二楼窗户玻璃顺利逃生；另外一名被困于一楼屋内的91岁老妇，则于18日早上获消防员成功救出。

