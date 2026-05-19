天津跳伞项目严重事故 24岁女员工与男教练齐溺毙

天津滨海新区窦庄机场高空跳伞基地，4月26日发生24岁女游客与男教练跌落水溺毙事故。相关项目已被叫停，事件原因仍在调查。

女死者负责推广跳伞业务

据「极目新闻」报道，指有多名网民近日反映，天津滨海新区窦庄机场高空跳伞基地，于4月26日有两人跳伞死亡。

5月18日，极目新闻记者经多个信源确认，事件属实。

报道指，窦庄机场一名工作人员称，受4月26日两人跳伞遇难事故的影响，该机场的高空跳伞项目已暂停营运。营运跳伞项目的公司租用了该机场的场地，承包了高空跳伞业务。据其了解，遇难女子是在高空跳伞基地上班的员工；另一名遇难男子是当日和该女子一起跳伞的教练。事故原因还在调查。



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多名知情者表示，女死者24岁，生前在窦庄机场一家公司做宣传推广高空跳伞业务等工作。

在窦庄机场体验高空跳伞的大多是年轻人。小红书@可可爱爱小葡萄

2000元飞行体验25分钟

4月26日中午，该女子充当游客角色，与一名男教练一组，陪同另外几组人员乘飞机，体验高空跳伞。该女子和教练降落在机场附近水域，当天被救上岸后，确认遇难。其他组员则降落在地面。

据2025年一些「低空旅游」的报道，游客可在滨海新区窦庄机场高空跳伞项目，接受跳伞教练讲解后，登上飞机在高空飞行10分钟，到达3000米高空。随后，在教练的协助下跃出舱门，体验约30秒的自由落体。当降落伞在距离地面1500米左右打开时，下降速度减缓，游客们可以在空中停留6分钟至7分钟。

项目的主要体验者大多是20到30岁左右的年轻人。整个飞行体验约25分钟，基本组态是教练携同一名游客的双人跳伞。根据跟拍的摄影机位不同，跳伞费用在2000元至4000元人民币不等。