福田口岸︱X光机揭拖箧出境男有古怪 拦查发现8件象牙制品

福田口岸日前有男子出境时，被X光机发现行李箱影像有可异，经检查，在行李箱内发现属濒危物种的8件象牙制品。

据海关发布消息，近日，皇岗海关查获一名出境旅客携带濒危象牙制品8件。皇岗海关关员在福田口岸旅检大厅对出境旅客及其行李物品进行监管时，发现一名男性旅客进入海关监管区时未向海关申报，且其随身携带的行李箱机检图像异常，随即对其进行拦截检查。

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经进一步检查，海关关员在该名旅客的行李箱内查获疑似象牙制品8件。后经深圳海关动植物检验检疫技术中心鉴定，上述物品中有1件为现生象象牙制品、7件为非洲草原象或非洲森林象象牙制品。现生象（包括非洲象和亚洲象，非洲草原象和非洲森林象属于非洲象属范畴）属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录Ⅰ或Ⅱ中列明的物种。

根据《濒危野生动植物种国际贸易公约》及《中华人民共和国濒危野生动植物进出口管理条例》等规定，除合法持有野生动植物进出口证书外，禁止贸易、携带、邮寄濒危物种及其制品进出境，情节严重构成犯罪的将依法追究刑事责任。