「人肉路障」︱江苏司机突昏迷追尾 被撞车主拉手掣「死顶」防扩伤亡︱有片

江苏日前发生惊险车祸，有男司机开车途中病发昏迷，汽车失控撞上前车。被撞女司机发现肇事男司机失去意识后，立即冷静拉好手掣，用自己爱车做路障，防止失控汽车伤及路人，随后再下车召唤途人协助破窗救人。女司机获全网力赞临危不乱，防止事故扩大伤亡。

网民：又紧张又感动

据《扬子晚报》报道，事故发生在14日傍晚，护士王芳驾车驶至靖江市生祠镇兴业路一个灯位停车等待转灯，突然遭一辆汽车从后追尾，王芳发现后车男司机疑已失去意识，于是立即拉紧手掣，防止汽车溜走，失控追撞其他路人。

王芳随即下车，企图拉开车门救人，发现车门已锁上，于是张手呼救，找途人提供协助，四周多名民众上前，有人找砖头，有人拿破窗器，最后有男市民击破车窗开启车门。



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后车男司机当时已陷入昏迷，其中一名救人者李先生即为对方做心肺复苏。

救护车和警车迅速赶到现场，将发病驾驶员紧急送往医院救治，因抢救及时，该司机已脱离生命危险。

王芳事后接受访问指，当时因担心自己驶走汽车，失控的后车会继续追撞途人，造成更大伤亡，「车没有人重要」，所以不顾一切拉手掣，让自己汽车充当路障，阻止后车溜走及争取时间救人。

靖江公安机关将为在此次救援中挺身而出的热心市民申报见义勇为表彰。

网民纷纷留言，「前车主是我邻居 很善良平凡的人」、「前车女司机也太大义了吧，她不知道挽救了多少行人的生命」、「这可是避免了一场公共安全事故啊，功德无量」、「保险公司也免费给人家修一修吧」、「又紧张又感动」、「这位东风日产车主，是真正的『移动守护者』」 。