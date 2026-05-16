神反转︱「电鸡」盲道撞盲女惹公愤 警：男女涉摆拍遭刑事强制

盲女盲道被车撞事件，出现惊人反转。北京警方通报指，涉事的男女，为博取流量牟利，摆拍有关影片，二人已被采取刑事强制措施。涉案女子的社群平台账号已被禁止关注。

网民斥滥用公众同情心

日前，网络流传影片指，有一名盲女在北京朝阳区的盲道行步时，遭一辆男子驾驶的「电鸡（电动车）」撞到，司机更口出恶言骂盲女「不看路啊」，然后离开。

事件引起公众愤慨，要求警方追缉涉案司机追究责任。

女事主在事件引发关注后不久，表示已收到司机的道歉。

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央视新闻15日报道，北京警方通报3宗网络乱象事件，其中1宗，即为盲女被撞。通报指，刘某（男，26岁）和江某某（女，24岁）为吸粉引流、博取关注、牟取私利，在朝阳区某路旁虚假摆拍「盲人在盲道行走被电动自行车撞击并遭骑车人斥责」内容，并通过短影片平台对外发布，误导大量网民关注和讨论，造成恶劣影响。上述二人被公安机关依法采取刑事强制措施。

另外2宗案例，分别涉及摆拍「街头骑电动自行车发生纠纷」，以及用AI工具生成「北京郊区超万吨垃圾堆放」等影片，涉案2男1女遭处行政处罚。

网民对盲女被撞是摆拍，纷纷留言，「居然是摆拍，这种热度也要蹭」、「把人的同情当成啥了」、「想起一句话：就算我骗了，你们又损失什么？」、「让真正的盲人更难生存」、「消费大众的同情心 这样真的没意思」、「能不能多判几年 现在满网胡说八道编故事」、「我都看哭了，结果」。