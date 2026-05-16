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黄仁勋胡同扫街吃米芝莲炸酱面 尝豆汁皱眉「这甚么东西啊」

即时中国
更新时间：08:55 2026-05-16 HKT
发布时间：08:55 2026-05-16 HKT

随美国总统特朗普访华的美国晶片巨头辉达（Nvidia）行政总裁黄仁勋，昨日身穿标志性皮褛在北京南锣鼓巷「扫街」，吃米芝莲推介的炸酱面，买8元（人民币，下同）蜜雪冰城饮料，还被路人投喂「黑暗料理」北京传统豆汁，在喝完一口后皱眉发问「这甚么东西啊」，引起围观途人大笑。炸酱面店员称，「我们认出他来了，就请他免费吃了一碗招牌黑猪肉炸酱面，原价38元。他当时说挺好吃的。」

▍中国组 ▍

黄仁勋昨日在北京知名景点南锣鼓巷边逛边吃，吸引大量民众围观合影。北京昨日的最高气温近30度，这位美国华人富商仍身穿黑色皮褛，内地网民因此调侃「辉达（晶片）的散热真强大」。

30度高温身穿标志性皮褛

网民拍摄的视频画面显示，黄仁勋一路逛吃期间，被路人推介「品尝」一瓶豆汁。黄仁勋喝了一口后面露难色，皱眉问道：「这甚么东西啊？」民众大笑并告诉他这是「老北京豆汁」。豆汁是属于天然发酵的豆制品，但因一股酸臭味，被称为北京「名物」。

相关新闻：特朗普访华︱空军一号载CEO天团出发 Nvidia黄仁勋收电话赶上「尾班车」

除了豆汁，黄仁勋还在连锁茶饮品牌蜜雪冰城购买饮料，并品尝一间获米芝莲推荐的炸酱面。视频显示，他没有走进店内就座，而是端着大碗站门口边拌边吃，还用普通话夸赞「好吃」，又与围观食客互动，询问「你们来吃过吗？」

内地极目新闻昨午致电「方砖厂69号炸酱面」南锣鼓巷店，店员证实当天中午黄仁勋的确来他们店里吃面了。「他来我们店里逛，我们认出他来了，就请他免费吃了一碗招牌黑猪肉炸酱面，原价38元。他当时说挺好吃的。」

南锣鼓巷蜜雪冰城门店工作人员表示，当时黄仁勋一行进店后，他们就认出了他，并向其推荐了店里的各式饮品。黄仁勋选购了一杯8元的蜜桃四季春，由其随行人员买单。

现年64岁的黄仁勋出生于台湾，幼时赴美，1993年创立辉达，目前是全球市值第一企业，黄持有公司3.5%股份，个人身家近2000亿美元（约1.5万亿港元）。

10多名美国商界领袖受邀随特朗普访华，包括特斯拉创始人马斯克、苹果公司总裁库克等人，但最初公开的名单中并没有黄仁勋。据报特朗普是在看到媒体报道黄仁勋未获邀后，在最后关头亲自致电邀请，并乘坐总统「空军一号」专机来华。

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