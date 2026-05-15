习特会｜外长王毅：习近平应邀今秋国事访问美国 美方不认同亦不接受台湾走向独立

外长王毅表示，应特朗普总统邀请，国家主席习近平将于今年秋季对美国进行国事访问。双方应共同努力，为两国元首互动交往作出周全准备，营造适宜氛围，积累更多成果。

另外，根据新华社报道，王毅15日向媒体介绍中美元首会晤情况和共识。以下是王毅回答记者提问全文：

一、中美两国各界和国际社会高度关注美国总统特朗普此次访华，对两国元首会晤有何评价？

王毅：此访期间，习近平主席同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平发展的重大问题持续进行坦诚、深入、建设性、战略性沟通，积极探索两个大国的正确相处之道，并就此达成一系列共识。正如很多媒体朋友指出，这是一次历史性会晤。

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第一，这是两国进入各自发展关键阶段的一次重要会晤。今年是中国「十五五」开局之年，我们正在以高质量发展全面推进中国式现代化。今年也是美国独立250周年。在此关键年份，两国元首相聚北京，就治国理政、中美关系、国际和地区热点深入交流，对外释放了重要信息，那就是实现中华民族伟大复兴和让美国再次伟大，可以并行不悖、相互成就、造福世界。

第二，这是中美关系站在新的历史起点上的一次重要会晤。这次会晤是继去年10月釜山之后，两国元首再次面对面会晤，也是美国总统时隔9年再次访华，延续和巩固了两国元首之间的良好互动势头。当前，百年变局加速演进，世界走到新的十字路口。习近平主席强调，中美能不能跨越「修昔底德陷阱」，开创大国关系新范式？能不能携手应对全球性挑战，为世界注入更多稳定性？能不能著眼两国人民福祉和人类前途命运，共同开创两国关系美好未来？面对这些历史之问、世界之问、人民之问，我们要共同书写时代答卷。两国元首为中美关系这艘巨轮领好航、掌好舵，必将对国际局势演变和人类社会发展产生重大和深远影响。

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第三，这是两国元首深入沟通、达成丰富成果的一次重要会晤。此次会晤既有正式会谈和欢迎宴会，也安排了小范围交流和参观活动，两国元首互动相处近9个小时。相互尊重、珍视和平、探讨合作，始终是贯穿会晤的基调。两国元首同意构建「中美建设性战略稳定关系」是最重要政治共识。此外，双方还愿就外交、两军、经贸、卫生、农业、旅游、人文、执法等各领域开展更多交流，为下阶段两国交往注入了新的动力。

二、如何理解「中美建设性战略稳定关系」的新定位？

王毅：会晤中，两国元首同意将「中美建设性战略稳定关系」作为两国关系的新定位，为未来3年乃至更长时间的中美关系作出战略指引，受到两国人民和国际社会的欢迎。中方认为：

这应该是合作为主的积极稳定，通过交流合作不断增强中美关系的韧性。中美作为世界前两大经济体，你中有我、我中有你，谁也离不开谁，合则两利、斗则俱伤。对抗对两国和世界注定是一场灾难，合作则可以办成许多有利于两国和世界的大事。

这应该是竞争有度的良性稳定，不搞你输我赢的零和博弈。大国之间存在竞争不足为奇，但不能以竞争来定义全部中美关系。中美之间即便有竞争，也应是相互借鉴的良性竞争，你追我赶的积极竞争，遵守规则的公平竞争。竞争的目的是为了彼此做更好的自己。

这应该是分歧可控的常态稳定，不能像过山车一样起伏不定。双方都应保持政策的连续性和稳定性，尤其要信守作出的承诺，始终相向而行，以中美合作的正面预期为各自发展和国际形势提供更多的确定性。

这应该是和平可期的持久稳定，不能发生冲突对抗甚至战争。和平共处是中美两国的最大公约数，中美冲突对抗的后果是谁都不能承受的。关键在于遵守中美三个联合公报，尊重彼此社会制度和发展道路，尊重对方核心利益和重大关切，尊重各自的发展权利。

总之，「中美建设性战略稳定关系」不是一句口号，而应是双方坚守的目标，共同采取的行动。我们要沿著两国元首明确的方向，不断丰富这一新定位内涵，将其转化为具体政策和实际举措，共同开启中美关系的新篇章。

三、此次会晤就推进中美高层和各方面交往达成了哪些共识？

王毅：中美关系是世界上最重要、最复杂的双边关系，元首外交是两国关系的「定盘星」。特朗普总统就任以来，两国元首2次会晤、5次通话、多次书信往来，为中美关系的改善发展提供了重要战略保障，也使中美关系历经跌宕起伏后呈现总体稳定。此次会晤中，两国元首同意继续通过会晤、通话或互致信函等方式保持密切联系。应特朗普总统邀请，习近平主席将于今年秋季对美国进行国事访问。双方应共同努力，为两国元首互动交往作出周全准备，营造适宜氛围，积累更多成果。

在两国元首授权下，政治外交渠道保持沟通，妥善管控分歧，解决实际问题，增进彼此了解，促进了双边关系发展。按照两国元首的共识，中美经贸团队举行多轮磋商，稳定了两国经贸关系，也稳住了市场预期。政治外交和经贸两大机制将继续发挥作用，不断拉长合作清单，压缩问题清单。

把两国元首共识落到实处，需要双方各部门共同努力。此次会晤将有力推动两国立法机构、地方、工商、学术、媒体等各界加强彼此往来。双方还同意相互支持办好2026年亚太经合组织领导人非正式会议和二十国集团领导人峰会。中美各层级都应行动起来，落实好两国元首共识，取得更多可视化成果。

四、如何通过会晤促进两国人文交流？

王毅：习近平主席曾指出，中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。此次会晤中，两国元首均提及促进人文交流的重要性。习近平主席专门提到民间交往的故事，指出55年前，中美开展「乒乓外交」，推开了中美冰封20多年的大门，成为当代国际关系史上的重大事件。特朗普总统也回顾了两国人民交往历程，表示美国人民和中国人民相互欣赏、相互尊重，友谊源远流长。

中美关系进入新阶段后，习近平主席提出「5年邀请5万名美国青少年来华交流学习」重要倡议，受到两国各界热烈响应和积极参与。习近平主席欢迎更多美国青少年来华参访、学习。特朗普总统也多次表示欢迎中国留学生到美国去。这种双向交流将开阔年轻人的视野，更好塑造中美关系的未来。

访问期间，两国元首共同参观了天坛，领略中华文明和谐万物、顺天应时的理念。这一特殊安排说明中美两个伟大的国家，理应深化相互理解，促进人民友好。

过去一年多时间，中美立法机构、地方、企业团组往来明显增多。此次不少美国企业家陪同特朗普总统访华。特朗普总统专门邀请他们来到元首会晤现场，习近平主席逐一勉励各位加强对华合作，强调中国开放的大门只会越开越大。李强总理集体会见了美国企业家，大家普遍表示高度重视中国市场，希望深耕中国业务，继续加强对华合作，这再次证明，中国依然是美国企业的投资沃土。

总之，中美人民之间多往来、多交流，是两国元首的共识，也是两国人民的愿望。中方将一如既往予以鼓励支持，夯实两国关系的社会基础，续写更多中美民间友好故事。

五、两国元首会晤期间提及台湾问题，你能否介绍有关情况？

王毅：这次会晤，台湾问题是重点议题之一。中方的立场很明确：

第一，台湾问题是中国内政。实现国家完全统一是全体中华儿女共同愿望，也是中国共产党矢志不渝的历史使命。大陆和台湾同属一个中国是自古到今的事实，是台海真正的现状，也是二战后国际秩序的重要组成部分。我们希望美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，履行应尽的国际义务。

第二，台湾问题是中美关系中最重要的问题，牵一发而动全身。处理好了，两国关系就能保持总体稳定，双方就可以投入更多精力开展互利合作。处理不好，两国就会碰撞甚至冲突，将整个中美关系推向十分危险的境地。中方希望美方以实际行动维护中美关系的稳定发展以及台海和平稳定。

第三，维护台海和平稳定是双方最大公约数。而做到这一点的前提就是绝不能支持和纵容「台独」，因为「台独」和台海和平水火不容。我们在会晤中感受到，美方了解中方的立场，重视中方的关切，同国际社会一样，不认同也不接受台湾走向独立。

六、会晤期间，双方在经贸领域达成什么成果？

王毅：两国元首深入讨论了中美经贸关系，为两国经贸合作明确了方向，提供了保障。习近平主席强调，中美经贸关系的本质是互利共赢，面对分歧和摩擦，平等协商是唯一正确选择。两国经贸团队达成了总体平衡积极的成果，包括继续落实前期磋商达成的所有共识，同意成立贸易理事会和投资理事会，解决彼此农产品市场准入的关切，在对等降税框架下推动扩大双向贸易等。

双方工作团队仍在就有关细节进行磋商，将尽快锁定成果，共同抓好落实。

七、两国元首谈到了哪些国际和地区热点问题？

王毅：习近平主席同特朗普总统始终就国际和地区热点问题保持密切沟通。此次会晤期间，双方再次就共同关心的问题深入交换意见。

关于中东局势，习近平主席阐述了中方一贯立场，强调武力解决不了问题，对话才是正道。谈判不会一蹴而就，但对话的大门既然打开了，就不应再关上。中方鼓励美伊双方继续通过谈判解决包括核问题在内的分歧矛盾，主张在维持停火的基础上，尽快重开霍尔木兹海峡，同时认为解决海峡问题的根本之道在于实现永久、全面停火。中方一直在努力劝和促谈，将继续为推动战火尽快平息、恢复中东地区和平发挥自己的作用。

关于乌克兰危机，中美都希望这场战事早日结束，也都以各自的方式做了很多劝和促谈工作。复杂问题没有简单解决办法，和谈难以一蹴而就。中美双方愿继续保持沟通，为危机的政治解决发挥建设性作用。

王毅最后强调，正如习近平主席指出，中美关系承载著两国17亿多人民的福祉，关乎世界80多亿人民的利益。中方愿同美方一道，共同落实好元首会晤达成的重要共识，朝著构建「中美建设性战略稳定关系」的方向，以更宽广视野、更长远眼光看待和把握中美关系，共同走出一条新时代大国正确相处之道，为两国人民带来更多福祉，为世界和平发展作出更多贡献。