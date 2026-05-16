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90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关

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更新时间：07:00 2026-05-16 HKT
发布时间：07:00 2026-05-16 HKT

天津一对90后夫妻，去年先后出现发烧、浑身无力、剧烈疼痛、头晕，眼睛不聚光、重影，手脚发麻等不适，最终变成瘫痪，妻子的胎儿更因而小产。二人被确诊染上全球罕见的Bickerstaff脑干脑炎。有内地医生估计与夫妻爱吃海鲜致摄入重金属，以及饲养仓鼠，接触不洁物有关。

怀胎6月因发病小产

32岁李先生，经治疗目前已能说话，但四肢的活动能力估计要接受5-7年复健训练才能如常。李太则仍然瘫痪，完全缺乏自理能力。

李先生在抖音分享其与太太的患病经历。他说，病前自己是销售员，太太则是客服员，二人因为爱「唱K」而结缘，在2024年结婚。

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2025年3月，他开始出现发烧、浑身无力，还有剧烈疼痛，最开始感觉脑袋晕，眼睛不聚光、重影，手脚发麻等不适，之后李先生变成瘫痪，「说话也说不了，动也动不了，吃东西也咽不了，只能喝牛奶，一个月从180斤瘦到不到100斤。」

天津某医院起初诊断李先生是脑中风，「当时给我输了天麻素，没想到病情越来越重。如果没有那次误诊，现在我应该也不会瘫痪。」

天津医科大学总医院之后确认李先生是患上罕见的Bickerstaff脑干脑炎。估计与二人爱吃海鲜致摄入重金属，以及饲养仓鼠，接触到不洁物有关。

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约相隔两个月，已怀胎6月的李太在2025年5月，也出现李先生同样症状，胎儿更因此小产。

李先生指，今年初，他终于能够说话，一只手能操作手机，太太则恢复能够进食。

免疫系统错误攻击神经

东部战区空军医院神经内科主任焦冬生表示，夫妻同时发病，首先考虑与环境或饮食有关。他解释，以空肠弯曲菌为例，如果夫妻同时食用未完煮熟禽肉或接触仓鼠粪便后未洗手就进食，便可能引起发热、腹泻等急性胃肠炎症状，此时免疫系统会攻击并清除细菌，发热和腹泻逐渐好转。

但在肠炎症状改善约两周后，由于这对夫妻脑干部位的某些细胞具有与空肠弯曲菌相似的抗原特性（正常人通常没有），免疫系统会错误地攻击这些神经细胞，从而引发神经系统症状。早期会出现视物重影、走路不稳，后面会出现昏睡、意识不清。

焦冬生提醒，该病起病较快，不及时治疗，脑干脑炎可能损伤呼吸中枢，导致呼吸衰竭。如果一周以上得不到有效治疗，可能出现昏迷、四肢瘫痪等情况，该病死亡率达5%~10%。

Bickerstaff脑干脑炎是自身免疫性神经系统疾病。免疫系统错误地攻击自身的神经，从而引发一系列症状。该病通常有前驱感染史，比如感染空肠弯曲菌、流感病毒等，免疫系统在清除感染源时，误攻击了神经系统。

 

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