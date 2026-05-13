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记亿体癫价︱深圳德明利囤货押中宝 老板5个月身家狂涨¥320亿

即时中国
更新时间：17:30 2026-05-13 HKT
发布时间：17:30 2026-05-13 HKT

AI狂潮带动硬碟、记亿体价格飙升，深圳有公司单注独赢，凭之前大量囤积记忆体，令公司市值及营利急升，老板夫妇身家也因而在5个月内暴涨380亿元（人民币‧下同）。

首季利润超公司十年总和

综合内媒报道，深圳A股上市公司德明利，主营固态硬碟、记忆体条等产品。公司创办人为李虎及妻子田华。

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深圳德明利囤货记忆体押中宝，老板5个月身家狂涨¥320亿。微博
深圳德明利囤货记忆体押中宝，老板5个月身家狂涨¥320亿。微博

据德明利财报披露，公司1至3月净利润达33.46亿元人民币，远超过去十年利润总和两倍，较去年同期暴增近50倍，而去年同期公司仍处于亏损。

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有业内人士透露，德明利的逆转胜，全靠在2025年记忆体业低谷时，大量备货，以低价购入约121.9亿元人民币的记忆体晶片。随着2026年AI需求爆发，DRAM价格大涨90%至95%，NAND快闪记忆体也上涨50%至60%，该批库存转化成巨额获利。

德明利11日的股价受消息带动，大涨约7%，公司市值接近1,500亿元人民币。按李虎持股35.01%计，他与太太的账面身家，由年初至今仅5个月，便暴涨至逾¥320亿元。

 

 
 
 
 

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