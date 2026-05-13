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荔枝¥10斤一品种摆C位 桂味、糯米糍产量料跌八成

即时中国
更新时间：15:16 2026-05-13 HKT
发布时间：15:16 2026-05-13 HKT

夏天到，又是吃荔枝时。以浙江杭州为例，许多水果店已陈列荔枝，当中早熟的海南妃子笑成为绝对的主力，占据了陈列枱上的C位，售价最平约¥10一市斤。有业内人士指，今年荔枝迎来「小年」，估计整体减产约40%，桂味、糯米糍等品种，预计产量较去年减产近80%。

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据《杭州日报》报道，杭州建国中路的一家水果店看到，海南妃子笑荔枝挂出了¥14.9元一斤的招牌，旁边促销价格的荔枝更是只要¥8.9元一斤。妃子笑则要19.8元一斤，火山口荔枝更要48元一斤。

此前有消息说，广东当地的荔枝迎来「小年」，即去年大造，令果树养份透支，加上暖冬和花期成花率低，预计今年产量会明显减少。

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有业内人士分析，广东荔枝今年预计整体减产约40%，但品种间差异极大。桂味、糯米糍预计产量较去年减产近80%，妃子笑、白蜡等品种受影响相对较小，但是也有轻微的减产。

 

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