「撞人族」江西版｜15岁少年从后狂奔撞飞途人 女事主拒赔偿坚决提告｜有片

江西南昌市日前发生一宗骇人的街头无差别袭击事件。一名15岁少年在街头突然加速狂奔，从后猛烈撞飞一名正在等候友人的25岁女子，导致其受伤。当地警方证实涉案少年正接受调查。女事主今日（12日）表明，拒绝接受涉案少年家属的和解及赔偿方案，将坚决提出起诉，更透露该名少年疑为蓄意伤人的「惯犯」。

肇事后边逃边脱衣

综合红星新闻及九派新闻等内地传媒报道，事发于5月9日下午约2时44分，地点位于南昌市青云谱区洪城路附近一处公共场所。据女事主陈小姐忆述，当时她刚拿出手机准备点选饮品等候友人，突然听到背后传来急促的奔跑声，未及回头已被猛烈撞飞倒地。

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陈小姐起初以为对方跑得太快不慎撞倒她，但身旁途人询问「你认识那个男的吗？为甚么撞你？」后，她才惊觉自己遭到蓄意碰撞。当她抬头察看时，目击该名男子正迅速逃离现场，更一边逃跑一边脱去上衣。

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事主连日发噩梦

南昌市公安局青云谱分局于昨日（11日晚）发布通报，指涉嫌违法行为人为15岁张姓少年，目前正接受公安机关调查。经法医初步鉴定，陈女膝盖部位受伤，暂列为轻微伤。

然而，陈女今日向传媒透露，身体仍有另一处伤患需作进一步检查，下午将重返派出所跟进，直言伤势「不是轻微伤这么简单了」。她坦言事件令她留下严重心理阴影，连日来不断做噩梦。对于涉案少年家属提出商讨赔偿，她态度坚决地拒绝和解，强调「肯定会起诉」。

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受害者揭露疑属惯犯

更令人关注的是，陈女引述消息指，涉案少年怀疑并非首次犯案。据她了解，事发当日下午，该少年亦曾在某商场内推撞他人；随后更有一名曾遭其撞伤的女受害者主动联络陈女，称当时被撞至韧带拉伤，最终仅获数百元人民币赔偿了事。

内地执业律师张志健分析指出，涉案少年的行为已涉嫌故意伤害他人，但考虑到其尚未成年，公安机关可能会对其采取训诫或矫治教育等处罚；若证实其在一年内有多次违法行为，则可处以行政拘留。同时，受害人可透过民事诉讼追讨权益，该少年及其法定监护人除须赔偿全额医疗费外，还应承担因侵权行为产生的误工费、营养费及交通费等相关损失。