成绩跌100分被颁「退步快学生」奖 福建某中学：用错激励方式

湖南有中学向成绩退步超过100分的学生，颁发「退步快学生」奖，其「奖状」在网上被疯传，引起关注，部份指会损害学生自尊心，也有人认为不必过度保护学生。校方承认，情况实属不妥，已向涉事学生提供心理辅导。

网民：也应发最差教师奖

综合内媒报道，9日一张印有湖南永州市江永二中九盖印的「奖状」在网络流传，该纸质奖状正中印有「退步快学生」，小字包括「2026年上期期中考试中成绩退步超100分」、「特发此状，以做惩戒」等字句。



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落款是江永二中九年级组，时间为2026年5月6日。

事件在网上引起热议，网民留言两极，一派认为无伤大雅，「70, 80后有几个没被老师和家长打」、「为什么现在的人抗压能力那么差，又是抑郁又是叛逆」、「学校费尽心思雕朽木，家长竭尽全力拖后腿」、「玻璃心教育，培养玻璃瓶」、「奖励优秀学生，也会对差生造成心理伤害」。

另一派网民则批评「退步奖」损害学生自尊，「各门老师极格率不达标，也发一张退步老师」、「教书育人的地方输的一塌糊涂」、「学校有病吧」、「那老师会发最差教师奖嘛？！」、「学校，真以为自己是古代封地了」。



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江永二中负责人王校长11日向「纵览新闻」表示，经核实，相关纸质证明确为学校九年级组（初三年级）主任组织发放，本意是激励一下成绩退步的学生，但方式确实不对，「也是我们工作的疏忽」。

王校长表示，被发放纸质证明的学生大概有十几名，目前已安排收回，并安排心理咨询师对相关学生进行心理辅导。