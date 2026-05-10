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戏院手握香蕉＋切开西柚做厕所图示 院方称提醒多吃水果

即时中国
更新时间：16:30 2026-05-10 HKT
发布时间：16:30 2026-05-10 HKT

浙江金华有戏院的洗手间图示，用上了手握香蕉与切开西柚，分别作为男女厕的图示，遭部份民众质疑含义过度赤裸和不雅。院方指，网民将正常图示过度解读，原意是提醒大家多吃水果，但尊重公众意见，主动撤除。

指网民过度解读

据《现代快报》报道，近日有网民发现，浙江金华一间电影院，使用上述图案作洗手间的男女厕标示，认为过于露骨，在网上引起关注，部份网民也留言，指图示「过于赤裸」、「较为不雅」，不宜在公共场所使用。

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影院负责人向媒体表示，没想到图示会引发争议，目前两幅图已撤下。「当时选这个图的时候，没有多想。每个人的想法不一样，这个标识没有网友想的那么『污』。」他解释称，香蕉和西柚只是男女需要补充的水果，「就是为了提醒大家多吃水果」。至于图案中的手势，他称是表达拿水果的动作。
    
该负责人认为网友将正常的图示过度解读，尽管如此，仍尊重公众意见，已主动撤除。

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