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上海地铁︱2阿婆争位对女客扯发吐口水 网民：社会病了，而且病的很重

即时中国
更新时间：14:43 2026-05-10 HKT
发布时间：14:43 2026-05-10 HKT

内地再发生老人争座位变肢体冲突事件，上海地铁有2名女长者，疑强迫年轻女乘客让座不成，遂联手向对方施袭，扯头发吐口水等街头肉搏招数尽出。网民对社会越趋普遍的「坏人变老」现象，纷纷大表愤概。

网民：应要老人子女承担责任

网络近日再热传一段上海地铁的乘客冲突影片，片中一名年轻女乘客坐于座位上，与旁边穿橙外套，以及她面前一名白短发的两名女长者正起冲突。

相关新闻：沪铁MMA｜争座位爆肢体冲突 两女扯头发抱摔技尽出｜有片

女长者疑强迫女乘客让座不遂后，不断指骂对方，更由口角变成肢体冲突，2女长者联手围攻女乘客，站立的负责捉著对方双手压制，另一阿婆则充当主攻，掌掴、扯发及吐口水，女乘客则不断挣扎，周边乘客亦无人出手制止。

《大河报》5月9日报道，上海地铁服务监督热线接线人员称该公司已知晓此事，由相关部门介入处理。

网民对于长者强抢座位的问题，纷纷留言，「那一拨捣乱的年轻人老了还是那么坏」、「恶人变老了还是恶人」、「有这大力气还需要给他们让座？」、「老人就真的不抓起来关几天」、「老人和年轻女性打架这件事，今后会越来越多」、「不抓这些老坏人也行，让他们子女承担法律责任」、「社会病了，而且病的很重」。

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