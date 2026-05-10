深购房松绑刺激成交6年新高 香港等外地客争入市重现「日光盘」

深圳「429」楼市松绑新政落地首周，市场明显回暖。五一长假期间，福田、南山等核心区域成交翻倍，新房与二手房看房量、签约量均创近6年新高，据报来自香港、北京、上海等外地购买力加速涌入，其中邻近福田口岸的房源颇受香港客青睐。深圳今年首个「日光盘」近日诞生，92套房源开盘40分钟即告售罄。广东专家分析指，核心区房源价格较高，引入高收入购买力可助力改善市场结构性问题，促进交易循环。

▍中国组 ▍

深圳市住房和建设局4月29日发布新政，进一步松绑核心区限购。符合条件的居民家庭，可在福田、南山及宝安新安街道范围内增购1套商品住房；持有效居住证的非深户家庭也获得了上述区域的购房资格。

五一前后大量民众前往「睇楼」。深圳新闻网

五一前后大量民众前往「睇楼」。深圳新闻网

相关新闻：深圳核心区楼市松绑 非深户持证购一套「五一」外地客咨询大增

5月1日至5日长假期间，深圳楼市交投持续攀升。地产中介贺青松所在门店签下5套二手房，成交量与传统旺季持平。他向内地《时代周刊》表示，新政出台后，线上线下咨询量从每日20多组增至30至40组，看房、签约同步升温，客户拍板成交的周期也明显缩短。

香港客等外地群体成为购房「主力军」之一。福田某楼盘销售人员向《第一财经》透露，五一期间个人成交7套，其中邻近福田口岸的房源颇受香港客青睐，「他们本身就有需求，以后是要自己住」。而北京、上海、杭州等地的外地客人，也因新政获得核心区购房资格，带动抢购热潮。

带动赡养型购房需求

新政亦带动了赡养型购房需求。一位已持有两套住房的买家，近日在南山购入了一套100多万人民币的小户型房子，准备给父母居住。「既方便就近照顾老人，小户型未来也容易出租，客户很快就定了」，贺青松称，新增的购房名额成为促成交易的关键。

地产中介公司「乐有家」数据显示，5月1日至5日，深圳一手住宅看房量同比上涨28%，二手住宅看房量上涨27%；一手住宅门店签约量同比上涨48%，二手住宅签约量则大涨62%，看房量和签约量均创近6年同期新高。

5月3日，光明区一个新盘成为深圳今年首个「日光盘」。五一长假期间，看房客日均到访量超700批，5月1日行销中心开放首日现场有近千人到访，一度需排队取号限流看房。5月3日晚，项目首开推出92套房，40分钟即告售罄。「这种现象在过去几年是罕见的」，一位资深中介感叹道，新政相当于为全国资金打开了投资深圳核心资产的绿色通道，这种信心的恢复比成交数据本身更有意义。

广东省住宅政策研究中心首席研究员李宇嘉分析，深圳放开核心区限购，旨在启动外地人群、户籍资产配置人群的购房需求。核心区房源价格较高，引入高收入客群可助力改善市场结构性问题，促进交易循环。