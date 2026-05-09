汉坦病毒｜洪迪厄斯号爆疫酿3死 华客「擦身而过」 中疾控：境内无宿主
发布时间：10:10 2026-05-09 HKT
世界卫生组织（WHO）通报泛海探索公司旗下邮轮「洪迪厄斯号」（Hondius）爆发安第斯病毒（属汉坦病毒）疫情，目前已录得6宗确诊病例并酿成3人死亡。事件引起高度关注，一名中国籍探险家因早一天落船，幸运地与确诊者「擦身而过」，目前正在四川进行42天的自我隔离。针对是次疫情，中国疾控中心紧急发文科普，强调该病毒在内地并无自然宿主；中国驻外使馆亦证实，涉疫邮轮上目前并无中国公民。
华客停工自愿隔离42日
综合外地及内地媒体报道，世卫早前监测到一名瑞士籍乘客感染汉坦病毒，该患者于4月1日在阿根廷登上「洪迪厄斯号」。巧合的是，中国自驾环球探险家陈勇早前亦曾搭乘该邮轮进入南极圈探险12天，并刚好于3月31日落船。两人登船及落船时间相差逾24小时，并无时空交集，令陈勇幸运避过一劫。
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陈勇返回四川宜宾后，昨日（8日）主动联系当地疾控中心。防疫部门评估后认为，陈勇身体无不适且与确诊者无交集，毋须进行强制隔离或特殊处置。然而，考虑到汉坦病毒最长潜伏期为42天，为确保公众安全，陈勇主动暂停下周的带团工作，坚持在家中自我隔离，直至潜伏期结束。
中疾控：可于密闭空间「人传人」
针对是次邮轮爆发的安第斯病毒，中国疾控中心昨日特别发布文章释除公众疑虑。中疾控指出，汉坦病毒有20多种，是次引发疫情的安第斯病毒主要分布于美洲地区，会引发汉坦病毒肺综合症（HPS）。
中疾控特别提醒，虽然汉坦病毒一般不会在日常社交中传播，但安第斯病毒曾有个别「人传人」的案例。特别是在邮轮这类局部密闭空间中长期共同生活，病毒有可能透过密切接触，或吸入患者排出的气溶胶病原体而造成有限度传播。不过，当局向内地民众大派「定心丸」，强调该病毒在中国境内并无自然宿主分布，过往亦从未有过人类感染病例报告。
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涉疫邮轮无中国公民
据世卫最新数据，「洪迪厄斯号」目前6宗确诊及2宗疑似病例中，已造成3人死亡。邮轮将于周日抵达西班牙，届时将以闭环方式转移乘客。中国驻佛得角大使馆早前已作排查并发表声明，确认目前该艘涉疫邮轮上并没有任何中国公民，进一步确保国民免受是次邮轮疫情波及。