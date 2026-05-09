汉坦病毒｜洪迪厄斯号爆疫酿3死 华客「擦身而过」 中疾控：境内无宿主

世界卫生组织（WHO）通报泛海探索公司旗下邮轮「洪迪厄斯号」（Hondius）爆发安第斯病毒（属汉坦病毒）疫情，目前已录得6宗确诊病例并酿成3人死亡。事件引起高度关注，一名中国籍探险家因早一天落船，幸运地与确诊者「擦身而过」，目前正在四川进行42天的自我隔离。针对是次疫情，中国疾控中心紧急发文科普，强调该病毒在内地并无自然宿主；中国驻外使馆亦证实，涉疫邮轮上目前并无中国公民。

华客停工自愿隔离42日

综合外地及内地媒体报道，世卫早前监测到一名瑞士籍乘客感染汉坦病毒，该患者于4月1日在阿根廷登上「洪迪厄斯号」。巧合的是，中国自驾环球探险家陈勇早前亦曾搭乘该邮轮进入南极圈探险12天，并刚好于3月31日落船。两人登船及落船时间相差逾24小时，并无时空交集，令陈勇幸运避过一劫。

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荷兰的医疗中心正在治疗汉坦病毒患者。路透社

陈勇返回四川宜宾后，昨日（8日）主动联系当地疾控中心。防疫部门评估后认为，陈勇身体无不适且与确诊者无交集，毋须进行强制隔离或特殊处置。然而，考虑到汉坦病毒最长潜伏期为42天，为确保公众安全，陈勇主动暂停下周的带团工作，坚持在家中自我隔离，直至潜伏期结束。

邮轮洪迪厄斯号爆发汉坦病毒疫情已致3死。美联社

中疾控：可于密闭空间「人传人」

针对是次邮轮爆发的安第斯病毒，中国疾控中心昨日特别发布文章释除公众疑虑。中疾控指出，汉坦病毒有20多种，是次引发疫情的安第斯病毒主要分布于美洲地区，会引发汉坦病毒肺综合症（HPS）。

中疾控特别提醒，虽然汉坦病毒一般不会在日常社交中传播，但安第斯病毒曾有个别「人传人」的案例。特别是在邮轮这类局部密闭空间中长期共同生活，病毒有可能透过密切接触，或吸入患者排出的气溶胶病原体而造成有限度传播。不过，当局向内地民众大派「定心丸」，强调该病毒在中国境内并无自然宿主分布，过往亦从未有过人类感染病例报告。

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一名曾接触感染者的荷兰皇家航空空中服务员疑似出现汉坦病毒症状。美联社

涉疫邮轮无中国公民

据世卫最新数据，「洪迪厄斯号」目前6宗确诊及2宗疑似病例中，已造成3人死亡。邮轮将于周日抵达西班牙，届时将以闭环方式转移乘客。中国驻佛得角大使馆早前已作排查并发表声明，确认目前该艘涉疫邮轮上并没有任何中国公民，进一步确保国民免受是次邮轮疫情波及。