四川猴遭无品男恶意推袭险坠悬崖 网民：企图谋杀︱有片

四川峨眉山景区发生企图谋杀马骝事件，1只猴子坐在悬崖边栏杆安静吃橙时，突遭一名男游客双手力推，猴子险些摔落山崖。事件引发关注。周四（7日），峨眉山风景名胜区管理委员会发布情况通报称，已找到该男子并将其列入「不文明游客黑名单」，3年内禁止进入峨眉山景区。

网民：终身禁入AAAA景区

内地有网民日前上载影片，指5月5日，在峨眉山景区，有一只猴子正安静坐在栏杆上吃橙，突有有一名戴眼镜，年约20多岁的男游客，从右边摄手摄脚，走近猴子，然后突然伸出双手，试图用力将猴子推出栏杆外的悬崖。



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男子的突袭，吓得原本专心进食的猴子大叫，幸猴子被推出栏杆瞬间，即伸出双手凌空抓著栏杆边缘，稳住身体未有跌落山。

猴子免于一死后，立即沿栏杆逃走，而恶意推「大圣爷」的眼镜男，则一脸得意，嘻皮笑脸地从马骝旁边闪开。

拍摄者指，不耻恶意图推猴子的行为，已向景区人员投诉，但据知涉事男子已离开景区。

影片迅即在网上热传，网民大多数也批评男子心太坏，「让他刑拘看以后笑不笑了」、「猴子再坏只是抢食物，比不过人类在背后下黑手」、「可恨啊」、「说明他心里有把人也推下去悬崖的想法」、「终身禁止去国内所有AAAA景区以及高铁标记」、「拍到脸了，想找到分分钟的事」、「不会以为自己很帅吧？？？垃圾男！该被推下去的是他」、「人贱手欠」。



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景区表示，林业及公安部门，已经启动调查，将依法追究涉案者责任。

四川方策律师事务所郭刚律师向封面新闻表示，该男子的行为完全是一种非理性之举，若造成猴子摔下悬崖死亡，则是一种杀害野生动物的违法行为。