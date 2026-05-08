三亚天价濑尿虾证无违规 43岁店主疑「激死」 涉事餐厅心灰结业

综合内地媒体报道，海南三亚市早前爆出的「天价海鲜」风波迎来大反转。有游客日前发文投诉在当地进食4只濑尿虾（内地称皮皮虾）被收费逾千元人民币，质疑遭店家「㓥客」。当地市场监管部门经查后，证实涉事餐厅定价符合官方调控范围，并无违规；惟涉事43岁店主疑不堪网络舆论压力，于本周二（5日）不幸猝逝，餐厅目前已停业，并拟永久结业。

当局查明无违规 游客拒收赔偿金

据《九派新闻》及《南方Plus》等传媒报道，涉事消费者于本周一（4日）晚光顾三亚海棠区一间海鲜餐厅。消费者事后在网上控诉，指4只泰国濑尿虾收费高达1,035.7元（人民币，下同），总消费额达1,815元。

相关新闻：世界杯2026｜传央视拒天价转播权 内地球迷反常力撑：做得好！

三亚市市场监管局随后介入调查，翻查单据及闭路电视片段后，确认该批泰国濑尿虾单价为每公斤1,512元（即每斤756元）。当局指出，根据三亚市海鲜排档价格管理规定，进货单价300元以上的虾类，利润差价率不得超过60%。涉事店舖的泰国濑尿虾进货价为每斤480元，售价756元，差价率为57.5%，完全在政府指导价的合法范围内。

据报，涉事游客于昨日（7日）接获当局回复确认价格无问题后，已明确表示不会收取官方平台的「先行赔付」冻结款项。

长期病患店主猝逝

虽然事件真相大白，但已酿成悲剧。涉事餐厅店主的表弟刘先生向内地传媒透露，43岁的表哥本身患有基础疾病及脑出血，周二（5日）得知事件后身体状况急转直下，不久后便与世长辞，遗下妻子及两名年幼子女。

相关新闻：太空清酒 | 獭祭太空酿造清酒 天价546万元一小瓶

刘先生强调，店内设有26部闭路电视，海鲜均是当着客人面前秤重，并经客人签字确认无误后才进行烹调，且海鲜售价受系统监管，一旦超标会自动报警。他无奈表示，店舖近日接获大量恐吓电话，目前已在「大众点评」平台显示暂停营业，日后亦不打算重开。

专家：高端海鲜成本高 明码标价即属合理

针对高端海鲜的定价争议，广州市价格协会会长李华分析指，大型濑尿虾等高端鲜活海鲜，受稀缺性、长途冷链运输成本及高死亡损耗率等影响，本身具备高定价的成本基础。他强调，区分合理定价与恶意「㓥客」的界线在于是否「明码标价」；只要食肆清晰标示计价单位（如斤或公斤），并于交易前主动向消费者说明价格及规格，即属履行了前置告知义务。