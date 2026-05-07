三亚㓥客？︱4只濑尿虾收¥1035 天价海鲜店受查

海南三亚再爆疑似㓥客事人件，有游客投诉点选4只濑尿虾（皮皮虾）被收取¥1035，认为价格过高，质疑店方宰客。三亚放心游平台指，已启动先行赔付机制，正调查涉事店家，绝不姑息违法违规行为。今日（7日）上午，事主指接到三亚市场监督管理局说价格没问题。

内地有网民在5日发帖，指4日在三亚一间食店吃宵夜，点了中号红花蟹、大号泰国濑尿虾、椰子饭及部分酒水饮品，4人共计消费1815元。



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账单显示，大号泰国濑尿虾的单价为每千克1512元；另一张点菜单则标注「大泰虾」4只，单价756元。该网友质疑店方标价有误导成份，4只濑尿虾收¥1035过高。

6日上午，该网友表示，其此前不了解濑尿虾的市场价格，也没有吃过，误以为菜单上标注的756元是每公斤的价格；同时透露，目前已收到相关赔付款项。



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涉事海鲜店一名工作人员回应称，店内海鲜均实行明码标价，大虾与小虾的价格不一样，售卖的价格也要参考进货价，近几日大号皮皮虾的价格为700多元一斤。