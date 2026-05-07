Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三亚㓥客？︱4只濑尿虾收¥1035 天价海鲜店受查

即时中国
更新时间：17:30 2026-05-07 HKT
发布时间：17:30 2026-05-07 HKT

海南三亚再爆疑似㓥客事人件，有游客投诉点选4只濑尿虾（皮皮虾）被收取¥1035，认为价格过高，质疑店方宰客。三亚放心游平台指，已启动先行赔付机制，正调查涉事店家，绝不姑息违法违规行为。今日（7日）上午，事主指接到三亚市场监督管理局说价格没问题。

内地有网民在5日发帖，指4日在三亚一间食店吃宵夜，点了中号红花蟹、大号泰国濑尿虾、椰子饭及部分酒水饮品，4人共计消费1815元。

相关新闻：世界杯2026｜传央视拒天价转播权 内地球迷反常力撑：做得好！

账单显示，大号泰国濑尿虾的单价为每千克1512元；另一张点菜单则标注「大泰虾」4只，单价756元。该网友质疑店方标价有误导成份，4只濑尿虾收¥1035过高。

6日上午，该网友表示，其此前不了解濑尿虾的市场价格，也没有吃过，误以为菜单上标注的756元是每公斤的价格；同时透露，目前已收到相关赔付款项。

相关新闻：太空清酒 | 獭祭太空酿造清酒 天价546万元一小瓶

涉事海鲜店一名工作人员回应称，店内海鲜均实行明码标价，大虾与小虾的价格不一样，售卖的价格也要参考进货价，近几日大号皮皮虾的价格为700多元一斤。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
23小时前
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
01:57
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
突发
5小时前
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
食用安全
10小时前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
6小时前
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
《寒战1994》神还原90年代启德机场 网民揭真身原来系沙田旧商场 大改造后获赞：神级美术
《寒战1994》神还原90年代启德机场 网民揭真身原来系沙田旧商场 大改造后获赞：神级美术
影视圈
5小时前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
2026-05-06 16:50 HKT
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
2026-05-06 15:05 HKT
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
11小时前
秀茂坪宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
01:57
宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
突发
9小时前